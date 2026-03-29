CG News: पुलिस गाड़ी से तीन नाबालिग फरार, एक पकड़ाया दो की तलाश में जुटी पुलिस

बात दे यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दुर्ग में तीन नाबालिग बाल संप्रेक्षण गृह से भाग निकले। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिसके बाद तीनों को घर के पास ही पकड़ लिया गया है। उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह में दोबारा भेजा गया है। मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक एक नाबालिग हत्या, दूसरा लूट और तीसरा अन्य मामले में बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया था। रविवार की रात तीनों दीवार फांदकर भाग निकले। जिसकी भनक लगते ही प्रबंधन ने फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।