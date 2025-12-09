आज रायपुर में मुंबई-दिल्ली-हैदराबाद की 4 उड़ानें रद्द, इंडिगो पर 9000 करोड़ जुर्माने की मांग

इंडिगो को कानूनी नोटिस (photo source- Patrika)
Indigo flights Cancelled: छत्तीसगढ़ के एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने इंडिगो एयरलाइंस को एक कड़ा कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में मांग की गई है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई है, उन्हें टिकट की कीमत का दस गुना मुआवजा दिया जाए। ग्रुप ने यह शिकायत प्रधानमंत्री को भी भेजी है और मांग की है कि इंडिगो पर लगभग 9,000 रुपए करोड़ का जुर्माना लगाया जाए।
मंगलवार सुबह रायपुर से मुंबई की फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से कुल चार फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। पूरे दिन और भी फ्लाइट्स कैंसिल या लेट होने की संभावना है। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद लोग ट्रेनों और बसों का सहारा ले रहे हैं, जिससे काफी भीड़ हो गई है।
सोमवार को रायपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की आठ फ्लाइट्स कैंसिल की गईं - दो मुंबई के लिए, दो हैदराबाद के लिए, और बाकी बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली के लिए। पिछले चार दिनों में अकेले रायपुर से 64 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। पिछले पांच दिनों में पूरे देश में 3,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। यात्रियों का कहना है कि उन्हें इंडिगो या एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई साफ जानकारी नहीं मिल रही है। रायपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं।
सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करना यात्रियों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। नोटिस में कहा गया है कि फ्लाइट कैंसिल होने के बारे में पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कैंसिल होने के सही कारण नहीं बताए गए। हजारों यात्रियों को फाइनेंशियल और मानसिक परेशानी हुई। यात्रा प्लान, होटल बुकिंग, वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था और मेडिकल समस्याओं से जुड़े नुकसान मिलाकर लाखों रुपये का हुआ।
सोसाइटी ने मांग की है कि हर प्रभावित यात्री को टिकट की कीमत का 10 गुना मुआवजा दिया जाए। होटल, यात्रा और मेडिकल देखभाल सहित सभी अतिरिक्त खर्चों का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया 5 दिनों के अंदर पूरी होनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग