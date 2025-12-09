आज रायपुर में मुंबई-दिल्ली-हैदराबाद की 4 उड़ानें रद्द, इंडिगो पर 9000 करोड़ जुर्माने की मांग

सोमवार को रायपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की आठ फ्लाइट्स कैंसिल की गईं - दो मुंबई के लिए, दो हैदराबाद के लिए, और बाकी बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली के लिए। पिछले चार दिनों में अकेले रायपुर से 64 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। पिछले पांच दिनों में पूरे देश में 3,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। यात्रियों का कहना है कि उन्हें इंडिगो या एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई साफ जानकारी नहीं मिल रही है। रायपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं।