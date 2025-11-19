रेल यात्री ध्यान दें.. 20, 22 व 23 नवंबर को रद्द रहेंगी 8 पैसेंजर ट्रेनें, देखें नाम

रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ (Photo Patrika)
Train Alert: रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन के बीच 785/23-25 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 394 के स्थान पर रोड अंडरब्रिज के निर्माण के लिए गर्डर लॉन्च का कार्य किया जाएगा। ( CG News ) इसके लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। जो कि 20 नवंबर को डाउन लाइन में 3 घंटे 30 मिनट का और 22-23 नवंबर को अप एवं मिडिल लाइन में 4 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण 8 पैसेंजर ट्रेनें अलग-अलग दिन रद्द रहेंगी। वहीं, दो ट्रेनों को बीच स्टेशन पर रोक दिया जाएगा।
20 व 23 नवम्बर को ट्रेन 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर में ही समाप्त होगी, यह गाड़ी बिलासपुर और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी। 20 व 23 नवम्बर को गाड़ी 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर गोंदिया के स्थान यह गाड़ी बिलासपुर से ही झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी, इसलिए यह ट्रेन गोंदिया और बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी।
पिछले माह ही शुरू हुई ब्रह्मपुर (ओडिशा)-उधना (सूरत गुजरात) के बीच अमृत भारत ट्रेन को अब सप्ताह में तीन दिन चलाने का निर्णय लिया गया है। अब ट्रेन 19021 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 19 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक रविवार, बुधवार व शुक्रवार को चलेगी। इसी तरह विपरित दिशा में यह ट्रेन 19022 ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस 20 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक सोमवार, गुरुवार व शनिवार को चलेगी। इस ट्रेन से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलती है। ट्रेन का छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर और महासमुंद स्टेशन पर ठहराव है।
इस ट्रेन के वाणिज्यिक ठहराव बारडोली, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, डोंडिचा, सिंधखेड़ा, अमलनेर, धारंगांव, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बड़नेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, खरियार रोड, कांटाभांजी, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुड़ा, रायरंगपुर, पार्वतीपुरम, बोबीली, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड और पलासा स्टेशनों पर दिए गए हैं।
23 नवम्बर को ट्रेन 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
23 नवम्बर को 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
23 नवम्बर को 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
23 नवम्बर को 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
23 नवम्बर को 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।
23 नवम्बर को 58205 रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर रद्द रहेगी।
24 नवम्बर को 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।
24 नवम्बर को 58202 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।
