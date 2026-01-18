18 जनवरी 2026,

रायपुर

Train Cancelled: रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, 2 दिन के लिए ये 6 पैसेंजर ट्रेनें हुई कैंसिल

Train Cancelled:बिलासपुर-रायगढ़-बिलासपुर और बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन दो दिन नहीं चलेंगी। इसके चलते रोजाना ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 18, 2026

Train Cancelled: रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, 2 दिन के लिए ये 6 पैसेंजर ट्रेनें हुई कैंसिल

Train Cancelled: बिलासपुर रेल मंडल में ब्रिज मरम्मत के चलते रेलवे में 2 दिन ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस काम के चलते छत्तीसगढ़ की 6 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है।

17 और 18 जनवरी को बिलासपुर-रायगढ़-बिलासपुर और बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन दो दिन नहीं चलेंगी। इसके चलते रोजाना ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।

बिलासपुर रेल मंडल के कोटमीसोनार-जयरामनगर सेक्शन के बीच ट्रैफिक ब्लॉक लेकर मेंटेनेंस वर्क किया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने और गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। आज और कल इन दो दिनों में 6 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि अन्य ट्रेनें अपनी रफ्तार कम रखकर ही गुजरेंगी।

Published on:

18 Jan 2026 12:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Train Cancelled: रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, 2 दिन के लिए ये 6 पैसेंजर ट्रेनें हुई कैंसिल

रायपुर

छत्तीसगढ़

