Transport Constable: परिवहन आरक्षक के पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करे आवेदन

आवेदन में त्रुटि सुुधार 25 फरवरी से 27 फरवरी तक कर सकेंगे। रिक्त परिवहन आरक्षक के 50 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा 19 अप्रैल को संभावित है। 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्यापमं की वेबसाइट देखें।