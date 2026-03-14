रायपुर-गोंदिया रूट पर सफर आसान! ब्लॉक खत्म होते ही पटरी पर लौटी 13 मेमू ट्रेनें, यात्रियों को राहत…

रेलवे प्रशासन के अनुसार गर्डर डी-लॉन्चिंग का कार्य पहले 13 और 14 मार्च को ब्लाक लेकर किया जाना था। हालांकि तकनीकी टीमों ने कार्य को निर्धारित समय से पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह काम 6 और 7 मार्च को ही संपन्न हो गया। कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पहले निरस्त की गई मेमू ट्रेनों को फिर से चलाने का निर्णय लिया गया।