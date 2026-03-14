Raipur LPG Raid: रायपुर में LPG गैस की कालाबाजारी का खुलासा, होटल-दुकानों से 350 से ज्यादा सिलेंडर जब्त…

Raipur LPG Raid: छत्तीसगढ़ के रायपुर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने विशेष जांच अभियान चलाकर कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 350 से अधिक घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए।