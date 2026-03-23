CG Vyapam: यहां भी संकट, व्यापम परीक्षा में पूछा गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग पर सवाल…

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित परीक्षा में 100 सवाल पूछे गए थे। इसमें नवा रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है? जशपुर-सामरी पाट की आकृति कैसी है? कर्क रेखा कौन से जिले से होकर गुजरती है? जैसे सवालों के साथ ही पुरातात्विक स्थल और जिले के नाम, राज्य के पर्यटन स्थल, जनगणना, संविधान से जुड़े सवाल भी पूछे गए। रायपुर में परीक्षा के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जहां कुल 4551 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 2077 उपस्थित और 2474 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।