CG Ration: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारियों की परेशानी बढ़ी, बिना केवाईसी नहीं मिलेगा राशन

राजधानी में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जिले में अभी तक 15 हजार से ज्यादा लोगों का राशन रोक दिया गया है। राशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर लोग रोज खाद्य विभाग के दफ्तर भी आ रहे हैं। अफसर उन्हें केवाईसी कराने की समझाइश देकर वापस लौटा रहे हैं। सभी लोगों से कहा जा रहा है कि उन्हें जिस राशन दुकान से राशन मिलता है उन्हीं दुकानों में जाकर वे अपना सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा लोग घर बैठे भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल पर ‘मेरा ई-केवाईसी’ एप डाउनलोड कर सकते हैं। एप में बताए निर्देशों के अनुसार केवाईसी हो जाएगी।