CG Ration: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारियों की परेशानी बढ़ी, बिना केवाईसी नहीं मिलेगा राशन

CG Ration: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खाद्य विभाग द्वारा केवाईसी को अनिवार्य किए जाने के बाद बड़ी संख्या में लाभार्थी दफ्तरों और उचित मूल्य दुकानों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इसके साथ ही रायपुर समेत राज्यभर के राशन कार्ड वालों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। अभी सत्यापन के दौरान किसी भी राशन कार्ड में एक सदस्य का नाम भी कटा है तो उस पूरे राशन कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है। अभी तक 12 लाख से ज्यादा लोगों का राशन रोक दिया गया है। इसकी शिकायत खाद्य संचालनालय तक पहुंच गई है।
खाद्य विभाग के अफसर बार-बार दावा करते हैं कि किसी भी राशन कार्ड वालों का राशन नहीं रोकना है। इसके बावजूद ऑनलाइन उन्हें राशन का आवंटन नहीं हो रहा है। अब अफसरों का कहना है कि बार-बार केवाईसी कराने की अपील के बावजूद लोग सत्यापन नहीं करवा रहे थे। इस वजह से अब यह सख्ती की जा रही है।
राजधानी में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जिले में अभी तक 15 हजार से ज्यादा लोगों का राशन रोक दिया गया है। राशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर लोग रोज खाद्य विभाग के दफ्तर भी आ रहे हैं। अफसर उन्हें केवाईसी कराने की समझाइश देकर वापस लौटा रहे हैं। सभी लोगों से कहा जा रहा है कि उन्हें जिस राशन दुकान से राशन मिलता है उन्हीं दुकानों में जाकर वे अपना सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा लोग घर बैठे भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल पर ‘मेरा ई-केवाईसी’ एप डाउनलोड कर सकते हैं। एप में बताए निर्देशों के अनुसार केवाईसी हो जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग