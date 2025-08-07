Trump Tariff Effects: ट्रंप का 50% ‘टैरिफ बम’! छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा कितना असर? कारोबारियों ने कही ये बात

Trump Tariff Effects: अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत-रूस दोस्ती पर वार किया है। रूस से दोस्ताना संबंध और तेल खरीद के कारण चिढ़े ट्रंप ने बुधवार को अमरीका में भारत से जाने वाले माल पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आदेश दिया। बता दें कि यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जबकि पहला 25 फीसदी वाला टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा।