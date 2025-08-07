Trump Tariff Effects: ट्रंप का 50% ‘टैरिफ बम’! छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा कितना असर? कारोबारियों ने कही ये बात

Trump Tariff Effects: अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत-रूस दोस्ती पर वार किया है। रूस से दोस्ताना संबंध और तेल खरीद के कारण चिढ़े ट्रंप ने बुधवार को अमरीका में भारत से जाने वाले माल पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आदेश दिया। बता दें कि यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जबकि पहला 25 फीसदी वाला टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा।
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर अमेरिका ने 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। टैरिफ वार से छत्तीसगढ़ पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए जानते हैं…
टैरिफ वार पर कारोबारियों का कहना है कि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 25 फ़ीसदी के बाद दोबारा 25 फीसदी तक टैरिफ बढ़ने से देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। टैरिफ वार से इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, गारमेंट, स्टील सरिया से लेकर जेम्स एवं ज्वेलरी और इंपोर्टेड दवाइयों की कीमतों में अस्थिरता आएगी।
इसकी मुख्य वजह छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अन्य राज्यों से अमरीका भेजे जाने वाले सामानों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने से इसकी स्थानीय नागरिकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। इसके कारण वहां सामानों के मंहगा होने पर स्थानीय कारोबारियों दूसरे देशों की ओर रुख करेंगे।
भारतीय सामानों की कीमतें बढ़ने से डिमांड कम होगी। इससे निर्यात पर सीधा असर पडे़गा। कारोबारियों का कहना है की छत्तीसगढ़ से ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स, रेडीमेड कपड़े, स्टील और सरिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान अमरीका भेजते हैं।