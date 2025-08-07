7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी ‘नई जान’, यहां शुरू होगी सरकारी बाइक एम्बुलेंस की सुविधा, जानें क्या है ये?

Jagdalpur News: 2014 में नारायणपुर जिले के धौडाई से यूनिसेफ़ ने बस्तर में बाइक एम्बुलेंस सेवा प्रारम्भ करवाई थी। बाइक एम्बुलेंस के माध्यम गर्भवती सहित अन्य गंभीर पीड़ितों को उनके गृहग्राम से लाकर धौडाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया जाता था।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Aug 07, 2025

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (फोटो सोर्स- X हैंडल)
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (फोटो सोर्स- X हैंडल)

CG News: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि बस्तर संभाग के दूरस्थ सड़कविहीन व दुर्गम इलाकों में निवासरत आदिवासी ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने अब सरकारी बाइक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने दो तीन माह में इस योजना के शुरू होने की बात कहीं हैं।

2014 में नारायणपुर जिले के धौडाई से यूनिसेफ़ ने बस्तर में बाइक एम्बुलेंस सेवा प्रारम्भ करवाई थी। बाइक एम्बुलेंस के माध्यम गर्भवती सहित अन्य गंभीर पीड़ितों को उनके गृहग्राम से लाकर धौडाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया जाता था। इससे मरीजों को समय पर उचित इलाज मिल जाता था। इससे मोटर बाइक एम्बुलेंस की मदद से गर्भवती को अस्पताल में लाकर संस्थागत प्रसव भी कराया जाता था।

मोटर बाइक एम्बुलेंस के संचालन से ग्रामीणों को मिल रही सुविधाओं के ध्यान में रखकर लंदन की पॉल हेमलिंग फाउंडेशन ने साथी संस्था को ओरछा एव कन्हारगांव में मोटर बाइक एम्बुलेंस संचालन के लिए राशि उपलब्ध कराई है।

ये भी पढ़ें

जर्जर है 108 एंबुलेंस! हाईकोर्ट ने कहा – जारी रहेगी मॉनिटरिंग… 26 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
बिलासपुर
हाईकोर्ट का आदेश (Photo Patrika)

निजी संस्था ने भी संचालन कर दिया बंद

मोटर बाइक एम्बुलेंस की सफलता को देखकर सामाजिक संस्था ने अंदरूनी इलाकों में बाइक एम्बुलेंस के संचालन को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट को नारायणपुर और बीजापुर जिलों में भी शुरू किया गया। वर्ष 2020 में नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाके में भी इसका संचालन शुरू किया गया। 2022 के बाद निजी संस्था को राशि देना बंद कर दिया। इसके बाद संस्था ने भी मोटर बाइक एम्बुलेंस संचालन को बंद कर दिया।

क्या है बाइक एम्बुलेंस

बाइक एम्बुलेंस खासतौर पर उन इलाकों के लिए डिजाइन की जाती है, जहां पर सड़कें नहीं हैं और पगडंडी नुमा कच्चे रास्ते हैं। इसके तहत बाइक में दो या चार पहियों वाली छोटीा एम्बुलेंस अटैच की जाती है। इसके साथ एक चालक और एक पैरा मेडिकल स्टाफ भी रहता है। इसमें छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल किट, फ्लैश लाइट और मरीज के बैठने और लेटने की भी व्यवस्था रहती हैं ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 09:21 am

Published on:

07 Aug 2025 09:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी ‘नई जान’, यहां शुरू होगी सरकारी बाइक एम्बुलेंस की सुविधा, जानें क्या है ये?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.