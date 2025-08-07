CG News: स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी ‘नई जान’, यहां शुरू होगी सरकारी बाइक एम्बुलेंस की सुविधा, जानें क्या है ये?

मोटर बाइक एम्बुलेंस की सफलता को देखकर सामाजिक संस्था ने अंदरूनी इलाकों में बाइक एम्बुलेंस के संचालन को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट को नारायणपुर और बीजापुर जिलों में भी शुरू किया गया। वर्ष 2020 में नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाके में भी इसका संचालन शुरू किया गया। 2022 के बाद निजी संस्था को राशि देना बंद कर दिया। इसके बाद संस्था ने भी मोटर बाइक एम्बुलेंस संचालन को बंद कर दिया।