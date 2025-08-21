CG News: एक क्लास रूम में दो कक्षाएं और हेड मास्टर का ऑफिस भी, 60 साल पुराना सरकारी स्कूल में सुविधाएं शून्य

CG News: सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी किसी से छिपी नहीं है। हर साल करोड़ों रुपए स्कूलों की सुविधाओं के मद में खर्च करने के बाद भी व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कछुआ चाल बरकरार है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिए राजधानी के स्कूलों की स्थिति दयनीय है। रायपुर के कटोरा तालाब स्थित संत कंवरराम स्कूल में एक ही क्लास रूम में दो कक्षाएं संचालित हो रही हैं साथ ही हेड मास्टर का ऑफिस भी उसी क्लास रूम में है। यहां पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं। स्कूल में चार ही क्लास रूम हैं। जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं क्लास संचालित होती है। यह स्कूल 60 साल सेे ज्यादा पुराना है। जहां अभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं।