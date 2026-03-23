Raipur News: रायपुर में दो दर्दनाक घटनाएं, सात माह भी नहीं रह सके साथ, इकलौते बेटे की मौत से टूटा परिवार...

Raipur News: @नारद योगी। शहर में दो दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। राजातालाब का एक परिवार महासमुंद के खल्लारी में रोपवे हादसे का शिकार हो गया। पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल है। दोनों की करीब 4 माह पहले ही शादी हुई थी। इसी तरह अमलीडीह में एक दादी की गोद से छूटकर डेढ़ साल का बालक खेलने लगा। दादी चंद मिनट के लिए दूसरे कमरे में गई। इतने में बालक पानी की टंकी में गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई।