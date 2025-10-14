बेखौफ गुंडागर्दी : तलवार-चाकू, लाठी-डंडा लेकर हाॅस्टल में घुसे बदमाश, लाइट बंद करके छात्रों को पीटा

इसकी सूचना पर सरस्वती नगर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी युवक पुलिस के सामने ही फरार हो गए। रविशंकर विवि गेट और डीडी ऑडिटोरियम गेट के पास सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके जरिए आरोपियों की पहचान हो सकती है, फिर भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। घटना रविवार की रात करीब 11.45 बजे की है। साइंस कॉलेज के उमादास मुखर्जी हॉस्टल के छात्र अपने-अपने कमरे में थे। इसी दौरान अचानक किसी ने मेन स्वीच से लाइट को बंद कर दिया। उसके साथ ही 50-60 लड़के हॉस्टल घुस गए। उनके हाथ में लाठी, स्टीक, डंडा, बेल्ट थे। कुछ युवकों के हाथ में चाकू और तलवार भी थे। हॉस्टल के छात्र जैसे ही कमरे से निकले, उनको सबने पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी छात्रों पर हमला करते चले गए। घबराहट में हॉस्टल के स्टूडेंट चीख-पुकार मचाते रहे। मारपीट करने वाले कुछ युवक खुद को एक हिंदूवादी संगठन का नाम बता रहे थे।