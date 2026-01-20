CG Politics: गुजरात से तय हो रही छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप

CG Politics: वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि सभी कुलपतियों की नियुक्ति गुजरात के इशारे पर हो रही है।
उन्होंने बताया सरकार बाकायदा इसके लिए डील करने गुजरात के एक व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया है और रिक्त कुलपतियों की नियुक्ति का सिलसिला तब तक शुरू नहीं किया गया, जब तक उस व्यक्ति की यहां प्रतिनियुक्ति नहीं पाई।
वह भी ऐसे प्रशासनिक पद पर जिसकी उसके पास मूल योग्यता ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा जब तक गुजरात के इस व्यक्ति की डील कुलपति के प्रतिभागी से नहीं हो जाती, आदेश जारी नहीं होता हैं। उन्होंने इस मामले की किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराए जाने की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग