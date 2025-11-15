वसूली-सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र को 14 दिन की जेल, अब फरार रोहित पर शिकंजा कसने की तैयारी…

जांच अधिकारियों के अनुसार, कई पीड़ितों ने सामने आकर यह दावा किया है कि उनसे 5% से 10% तक की मासिक ब्याज दर पर राशि वसूली जाती थी, और भुगतान में देरी होने पर धमकियां भी दी जाती थीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कुछ पीड़ितों ने यह भी बताया कि आरोपी अपने प्रभाव और बाहरी संपर्कों का इस्तेमाल कर डर का माहौल बनाता था, जिससे लोग शिकायत करने से कतराते थे।