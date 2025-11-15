Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

वसूली-सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र को 14 दिन की जेल, अब फरार रोहित पर शिकंजा कसने की तैयारी…

Virendra Tomar: रायपुर में जबरन वसूली और सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 15, 2025

वसूली-सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र को 14 दिन की जेल, अब फरार रोहित पर शिकंजा कसने की तैयारी...(photo-patrika)

वसूली-सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र को 14 दिन की जेल, अब फरार रोहित पर शिकंजा कसने की तैयारी...(photo-patrika)

Virendra Tomar: छत्तीसगढ़ के रायपुर में जबरन वसूली और सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने पूछताछ पूरी होने के बाद गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश को बताया गया कि आरोपी से पूछताछ पूरी हो चुकी है और मिले इनपुट के आधार पर आगे की जांच जारी है।

जांच अधिकारियों के अनुसार, कई पीड़ितों ने सामने आकर यह दावा किया है कि उनसे 5% से 10% तक की मासिक ब्याज दर पर राशि वसूली जाती थी, और भुगतान में देरी होने पर धमकियां भी दी जाती थीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कुछ पीड़ितों ने यह भी बताया कि आरोपी अपने प्रभाव और बाहरी संपर्कों का इस्तेमाल कर डर का माहौल बनाता था, जिससे लोग शिकायत करने से कतराते थे।

Virendra Tomar: पुलिस कई खातों और लेनदेन की जांच में जुटी

शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि यह नेटवर्क अकेले काम नहीं करता था, बल्कि शहर के अलग-अलग इलाकों में फैला एक संगठित समूह इसकी गतिविधियों में शामिल था। फिलहाल फरार आरोपी रोहित तोमर की तलाश तेज कर दी गई है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि लेनदेन और वसूली का एक बड़ा हिस्सा वही संभालता था।

पुलिस टीम रोहित के संभावित ठिकानों, संपर्कों और यात्रा रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त वित्तीय जांच एजेंसियों से भी सूदखोरी से जुड़ी संपत्ति और लेनदेन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में बड़े वित्तीय अनियमितता या मनी-लॉन्ड्रिंग के संकेत मिलते हैं, तो केस में और गंभीर धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 11:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वसूली-सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र को 14 दिन की जेल, अब फरार रोहित पर शिकंजा कसने की तैयारी…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

15 हजार कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती! हड़ताल पर एस्मा, धान खरीदी रोकने पर नौकरी खतरे में…

15 हजार कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती! हड़ताल पर एस्मा, धान खरीदी रोकने पर नौकरी खतरे में...(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में आज से धान खरीदी शुरू! 139 उपार्जन केंद्र तैयार, छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता…

रायपुर में आज से धान खरीदी शुरू! 139 उपार्जन केंद्र तैयार, छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता...(photo-patrika)
रायपुर

CG Flight News: रायपुर-मुंबई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, 1 फरवरी से इंडिगो की नई फ्लाइट शुरू

CG Flight News: रायपुर-मुंबई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, 1 फरवरी से इंडिगो की नई फ्लाइट शुरू(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार के 7 अहम फैसले! धान खरीदी के लिए 26 हजार करोड़ रिज़र्व, आवास योजनाओं की आय सीमा खत्म…

सरकार के 7 अहम फैसले! धान खरीदी के लिए 26 हजार करोड़ रिज़र्व, आवास योजनाओं की आय सीमा खत्म...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: अंबिकापुर में 57 साल का रिकॉर्ड टूटा! पारा 7 डिग्री तक लुढ़का, हाड़ कंपाने वाली ठंड…

CG News: अंबिकापुर में 57 साल का रिकॉर्ड टूटा! पारा 7 डिग्री तक लुढ़का, हाड़ कंपाने वाली ठंड...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.