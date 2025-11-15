वसूली-सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र को 14 दिन की जेल, अब फरार रोहित पर शिकंजा कसने की तैयारी...(photo-patrika)
Virendra Tomar: छत्तीसगढ़ के रायपुर में जबरन वसूली और सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने पूछताछ पूरी होने के बाद गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश को बताया गया कि आरोपी से पूछताछ पूरी हो चुकी है और मिले इनपुट के आधार पर आगे की जांच जारी है।
जांच अधिकारियों के अनुसार, कई पीड़ितों ने सामने आकर यह दावा किया है कि उनसे 5% से 10% तक की मासिक ब्याज दर पर राशि वसूली जाती थी, और भुगतान में देरी होने पर धमकियां भी दी जाती थीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कुछ पीड़ितों ने यह भी बताया कि आरोपी अपने प्रभाव और बाहरी संपर्कों का इस्तेमाल कर डर का माहौल बनाता था, जिससे लोग शिकायत करने से कतराते थे।
शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि यह नेटवर्क अकेले काम नहीं करता था, बल्कि शहर के अलग-अलग इलाकों में फैला एक संगठित समूह इसकी गतिविधियों में शामिल था। फिलहाल फरार आरोपी रोहित तोमर की तलाश तेज कर दी गई है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि लेनदेन और वसूली का एक बड़ा हिस्सा वही संभालता था।
पुलिस टीम रोहित के संभावित ठिकानों, संपर्कों और यात्रा रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त वित्तीय जांच एजेंसियों से भी सूदखोरी से जुड़ी संपत्ति और लेनदेन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में बड़े वित्तीय अनियमितता या मनी-लॉन्ड्रिंग के संकेत मिलते हैं, तो केस में और गंभीर धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।
