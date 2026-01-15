CG News: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी व्यावसायिक शिक्षा, दो साल से प्रशिक्षकों की भर्ती अटकी, बच्चों को हुनरमंद बनाने की योजना कागजों में

राज्य की शिक्षा व्यवस्था की खामियां भी दिखाई दे रही हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन और आवंटित निधि के उपयोग में आई सुस्ती ने व्यवस्था की कमजोरियां उजागर की हैं। योजना के संचालन व क्रियान्वयन के लिए तो लगातार करोड़ों रुपए फंड मिल रहा है, लेकिन समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 में जहां 19371.87 लाख रुपए से ज्यादा का फंड मिला, लेकिन अब तक 100 करोड़ भी उपयोग नहीं हो सका। वहीं पिछले सत्र में 18395.16 मिला था जिनमें से 4403.84 लाख ही उपयोग किया जा सका। इसके साथ ही राज्य में कौशल शिक्षा के लिए अनुमोदित स्कूलों की संख्या 1284 है, लेकिन 1183 स्कूलों में ही कार्यान्वयन किया जा सका है।