CG Vyapam: व्यापमं का परीक्षा शेड्यूल जारी, दिसंबर 2026 तक एग्जाम बुक, अगले साल होगी 5 हजार शिक्षकों की भर्ती

पहले सहायक शिक्षक के 2000, सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) के 200, शिक्षक के 1500, पीटीआई / योग शिक्षक के 300 और व्याख्याता के 1000 यानी कुल 5000 पदों भर भर्ती की घोषणा की थी। इसकी वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई थी। लेकिन व्याख्याता कम्प्यूटर और योग शिक्षक के 292 पद घटा दिए गए। अब 4708 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वहीं विभाग के अनुसार, होल्ड किए गए 292 पदों की भर्ती बाद में की जाएगी।