रायपुर

CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम

CG Vyapam: उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइटhttps://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 29, 2025

CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम

छत्तीसगढ़ व्यापम (Photo source- Patrika)

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर के अंतर्गत अमीन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 7 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक निर्धारित की गई है। परीक्षा का समय 2 घंटे 15 मिनट का होगा।

परीक्षा में शामिल होने जरुरी दस्तावेज :-

एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट।
एक मूल फोटो पहचान पत्र।
साथ लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है।
एग्जाम डे गाइडलाइन — समय से पहले पहुंचना अनिवार्य।

व्यापम ने परीक्षा दिवस के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा।परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार 11:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

प्रवेश पत्र के साथ मूल पहचान पत्र अनिवार्य है :-

मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
आधार कार्ड
मूल पहचान पत्र न होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा।

परीक्षा हॉल में इन चीज़ों पर सख्त पाबंदी :-

मोबाइल फोन
हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइस
पर्स, पाउच
इलेक्ट्रॉनिक घड़ी
कोई भी कागज़, स्लिप या नोट्स
बेल्ट और स्कार्फ
यदि किसी अभ्यर्थी के पास ये वस्तुएं पाई जाती हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य :-

परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा। Vyapam ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं:

पुरुष और महिला दोनों के लिए :-

हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनें

ये रंग नहीं पहनना है:

काला
गहरा नीला
गहरा हरा
जामनी
मेरून
बैंगनी

गहरे रंग के पोल्का डॉटेड कपड़े :-

स्वेटर (बिना जेब) पहनना स्वीकार्य है, लेकिन तलाशी के समय उतारना होगा
फुटवियर के रूप में केवल चप्पल की अनुमति है

जूलरी पर प्रतिबंध ;-

किसी भी प्रकार के कान के आभूषण
धातु की जूलरी
भारी सांस्कृतिक अलंकरण
इन सब पर पूर्ण प्रतिबंध है।

विशेष परिस्थितियों वाले उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जांच:-

जो अभ्यर्थी धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से विशेष पोशाक पहनते हैं, उन्हें सामान्य रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचना होगा।उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।

Published on:

29 Nov 2025 03:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम

