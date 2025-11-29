CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम

छत्तीसगढ़ व्यापम (Photo source- Patrika)
CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर के अंतर्गत अमीन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 7 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक निर्धारित की गई है। परीक्षा का समय 2 घंटे 15 मिनट का होगा।
एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट।
एक मूल फोटो पहचान पत्र।
साथ लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है।
एग्जाम डे गाइडलाइन — समय से पहले पहुंचना अनिवार्य।
व्यापम ने परीक्षा दिवस के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा।परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार 11:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
आधार कार्ड
मूल पहचान पत्र न होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा।
मोबाइल फोन
हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइस
पर्स, पाउच
इलेक्ट्रॉनिक घड़ी
कोई भी कागज़, स्लिप या नोट्स
बेल्ट और स्कार्फ
यदि किसी अभ्यर्थी के पास ये वस्तुएं पाई जाती हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा। Vyapam ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं:
हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनें
काला
गहरा नीला
गहरा हरा
जामनी
मेरून
बैंगनी
स्वेटर (बिना जेब) पहनना स्वीकार्य है, लेकिन तलाशी के समय उतारना होगा
फुटवियर के रूप में केवल चप्पल की अनुमति है
किसी भी प्रकार के कान के आभूषण
धातु की जूलरी
भारी सांस्कृतिक अलंकरण
इन सब पर पूर्ण प्रतिबंध है।
जो अभ्यर्थी धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से विशेष पोशाक पहनते हैं, उन्हें सामान्य रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचना होगा।उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।
