CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर के अंतर्गत अमीन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 7 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक निर्धारित की गई है। परीक्षा का समय 2 घंटे 15 मिनट का होगा।