गर्मी में ‘वॉटर बिजनेस’ हाई! ‘शुद्ध पानी’ के नाम पर बड़ा कारोबार, छत्तीसगढ़ में रोज 15-20 लाख का हो रहा बिज़नेस

जिले में छोटे-बड़े लगभग 25-30 पैकेज्ड डेस्ट्रोएड वाटर प्लास्टिक सक्रिय हैं। ज्यादातर प्लास्टिक भूजल पर निर्भर हैं। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की एनओसी और रिचार्ज व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन कई छोटी यूनिट््स में इसका पालन संदिग्ध है। नगर निगम के पानी को बेहतर बनाने की बजाय बोतलबंद पानी पर निर्भरता बढ़ रही है जो प्लास्टिक कचरा भी बढ़ा रही है। डॉ. चंदन की मानें तो एक बोतल (एक लीटर) पानी तैयार करने में करीब 1.4 लीटर से लेकर 17 लीटर तक पानी खर्च हो जाता है। यह मात्रा पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि प्लांट का आकार कितना बड़ा है और उसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।