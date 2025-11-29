Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

हाल-ए-मौसम! शीतलहर की चपेट में उत्तरी छत्तीसगढ़, 24 घंटे में ढाई डिग्री गिरा राजधानी में पारा…

CG Weather Update: रायपुर प्रदेश में सर्दी ने फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर उत्तरी छत्तीसगढ़ शीतलहर की चपेट में है तो वहीं, पिछले 24 घंटे में राजधानी में पारा ढाई डिग्री तक गिरा है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 29, 2025

हाल-ए-मौसम! शीतलहर की चपेट में उत्तरी छत्तीसगढ़, 24 घंटे में ढाई डिग्री गिरा राजधानी में पारा...(photo-patrika)

हाल-ए-मौसम! शीतलहर की चपेट में उत्तरी छत्तीसगढ़, 24 घंटे में ढाई डिग्री गिरा राजधानी में पारा...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में सर्दी ने फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर उत्तरी छत्तीसगढ़ शीतलहर की चपेट में है तो वहीं, पिछले 24 घंटे में राजधानी में पारा ढाई डिग्री तक गिरा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से 1.8 डिग्री कम है। वहीं, अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां रात का तापमान 6.9 डिग्री रहा। जबकि दुर्ग में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर आ गया है।

CG Weather Update: कल से 3 डिग्री तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान

गुरुवार रात को ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। शुक्रवार सुबह इसमें और बढ़ोतरी हुई। एक दिन में ढाई डिग्री तापमान गिरना, सामान्य नहीं माना जाता। हालांकि रविवार से ठंड फिर से कम हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद तीन दिनों में 2-3 डिग्री तापमान में वृद्धि हो सकती है।

30 नवंबर की सुबह साइक्लोन दितवाह तमिलनाडु, पुडुुचेरी व इससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पहुंचने की संभावना है। शुक्रवार को यह श्रीलंका के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा रहा है। भारत में प्रवेश के बाद भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 10:57 am

Published on:

29 Nov 2025 10:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / हाल-ए-मौसम! शीतलहर की चपेट में उत्तरी छत्तीसगढ़, 24 घंटे में ढाई डिग्री गिरा राजधानी में पारा…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

विजन 2047 की समीक्षा बैठक! CM साय बोले- भविष्य गढ़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग पर…

विजन 2047 की समीक्षा बैठक! CM साय बोले- भविष्य गढ़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग पर...(phot-patrika)
रायपुर

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जरूरी खबर, धान खरीदी के लिए एग्री स्टेक पोर्टल में किया गया प्रावधान,जल्दी करवा ले अपडेट

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जरूरी खबर, धान खरीदी के लिए एग्री स्टेक पोर्टल में किया गया प्रावधान,जल्दी करवा ले अपडेट
रायपुर

आखिर कब तक चलेगा NIT चौपाटी विवाद..? युवा कांग्रेस आज PM मोदी से करेंगे करोड़ों बर्बादी की शिकायत…

आखिर कब तक चलेगा NIT चौपाटी विवाद..? युवा कांग्रेस आज PM मोदी से करेंगे करोड़ों बर्बादी की शिकायत...(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में तीन दिवसीय 60वीं DGP/IGP कॉफ्रेंस, शाह बोले- अगली कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा

DGP-IGP Conference: रायपुर में तीन दिवसीय 60वीं DGP/IGP कॉफ्रेंस, शाह बोले- अगली कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा
रायपुर

PM मोदी दो दिन में छह सत्रों में होंगे शामिल! आज और कल DGP-IG कॉन्फ्रेंस में करेंगे संबोधन…

PM मोदी दो दिन में छह सत्रों में होंगे शामिल! आज और कल DGP-IG कॉन्फ्रेंस में करेंगे संबोधन...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.