हाल-ए-मौसम! शीतलहर की चपेट में उत्तरी छत्तीसगढ़, 24 घंटे में ढाई डिग्री गिरा राजधानी में पारा…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में सर्दी ने फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर उत्तरी छत्तीसगढ़ शीतलहर की चपेट में है तो वहीं, पिछले 24 घंटे में राजधानी में पारा ढाई डिग्री तक गिरा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से 1.8 डिग्री कम है। वहीं, अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां रात का तापमान 6.9 डिग्री रहा। जबकि दुर्ग में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर आ गया है।