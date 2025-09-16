मौसम विभाग की चौंकाने वाली भविष्यवाणी! विदाई से पहले 20 घंटे तक लगातार होगी बारिश, IMD का अलर्ट

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे से कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर संभाग में बारिश से एक बार फिर नदी नाले उफान पर है। ( CG Weather Update ) इधर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। प्रदेश के सभी जिलों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी हुई है।
मानसून की बहुत जल्द विदाई होने वाली है। इससे पहले एक बार फिर बारिश ने जोर पकड़ ली है। सोमवार को दिनभर हुई हल्की बारिश के बाद मंगलवार को करीब 7 घंटे तक लगातार झमाझम बारिश हुई। (Rain Alert ) बदले मौसम के मिजाज के चलते शहर की रफ्तार थम गई। बारिश से तापमान में ठंड आ गई। रायपुर शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इधर बारिश के चलते कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई। इधर मौसम ने अगले दो दिनों तक बारिश के हालत बने रहने के संकेत दिए है।
पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां आज से तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 सितंबर से प्रदेश में वर्षा वितरण और तीव्रता में कमी आने की संभावना है। हालांकि, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे आगामी दिनों में मौसम में बदलाव साफ नजर आएगा।
प्रदेश में मानसूनी बारिश का 92 फीसदी कोटा पूरा हो गया है। सोमवार तक प्रदेश में 1033.2 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य है। मानसूनी सीजन में औसत 1124 मिमी वर्षा होती है। रायपुर जिले में 860.4 मिमी बारिश हुई है। यह सामान्य से 9 फीसदी कम है। तीन जिलों में 29 से 52 फीसदी तक ज्यादा पानी गिरा है। प्रदेश में 17 सितंबर से वर्षा की गतिविधियां कम होंगी।
नगरी ब्लाक के सिंगपुर पठार के बीच बेंद्रचुवा नाला में अचानक बारिश के पानी का बहाव तेज होने से मंगलवार को एक व्यक्ति बाइक समेत बह गया। प्रत्यक्षदर्शी पीटीआई वीरेन्द्र साहू ने बताया कि वे बच्चों को लेकर दुगली में आयोजित खेल में शामिल होने के लिए गए थे। वापसी के दौरान अचानक रपटा में पानी का बहाव तेज हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति बाइक समेत रपटा पार कर रहा था। पानी का बहाव तेज होने से वह पानी में बह गया। हालाकि बाद वह पानी में तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गया।