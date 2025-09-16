मौसम विभाग की चौंकाने वाली भविष्यवाणी! विदाई से पहले 20 घंटे तक लगातार होगी बारिश, IMD का अलर्ट

मानसून की बहुत जल्द विदाई होने वाली है। इससे पहले एक बार फिर बारिश ने जोर पकड़ ली है। सोमवार को दिनभर हुई हल्की बारिश के बाद मंगलवार को करीब 7 घंटे तक लगातार झमाझम बारिश हुई। (Rain Alert ) बदले मौसम के मिजाज के चलते शहर की रफ्तार थम गई। बारिश से तापमान में ठंड आ गई। रायपुर शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इधर बा​रिश के चलते कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई। इधर मौसम ने अगले दो दिनों तक बारिश के हालत बने रहने के संकेत दिए है।