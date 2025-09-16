Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

मौसम विभाग की चौंकाने वाली भविष्यवाणी! विदाई से पहले 20 घंटे तक लगातार होगी बारिश, IMD का अलर्ट

CG Weather Update: मानसून की विदाई होने वाली है। इससे पहले एक बार फिर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 16, 2025

CG Weather Alert, IMD Alert in chhattisgarh
विदाई से पहले 20 घंटे तक लगातार होगी बारिश ( Photo - Patrika )

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे से कई ​जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर संभाग में बारिश से एक बार फिर नदी नाले उफान पर है। ( CG Weather Update ) इधर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। प्रदेश के सभी जिलों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी हुई है।

Weather Update रायपुर में करीब 7 घंटे तक लगातार बारिश

मानसून की बहुत जल्द विदाई होने वाली है। इससे पहले एक बार फिर बारिश ने जोर पकड़ ली है। सोमवार को दिनभर हुई हल्की बारिश के बाद मंगलवार को करीब 7 घंटे तक लगातार झमाझम बारिश हुई। (Rain Alert ) बदले मौसम के मिजाज के चलते शहर की रफ्तार थम गई। बारिश से तापमान में ठंड आ गई। रायपुर शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इधर बा​रिश के चलते कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई। इधर मौसम ने अगले दो दिनों तक बारिश के हालत बने रहने के संकेत दिए है।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में बारिश का यलो Alert, अगले तीन दिन बिजली गिरने का खतरा…
रायपुर
छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, अगले तीन दिन बिजली गिरने का खतरा...(photo-patrika)

अगले 20 लगातार बारिश के संकेत

पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां आज से तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 सितंबर से प्रदेश में वर्षा वितरण और तीव्रता में कमी आने की संभावना है। हालांकि, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे आगामी दिनों में मौसम में बदलाव साफ नजर आएगा।

Rain Alert: प्रदेश में बारिश का कोटा

प्रदेश में मानसूनी बारिश का 92 फीसदी कोटा पूरा हो गया है। सोमवार तक प्रदेश में 1033.2 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य है। मानसूनी सीजन में औसत 1124 मिमी वर्षा होती है। रायपुर जिले में 860.4 मिमी बारिश हुई है। यह सामान्य से 9 फीसदी कम है। तीन जिलों में 29 से 52 फीसदी तक ज्यादा पानी गिरा है। प्रदेश में 17 सितंबर से वर्षा की गतिविधियां कम होंगी।

धमतरी में बाइक सवार युवक बहा

नगरी ब्लाक के सिंगपुर पठार के बीच बेंद्रचुवा नाला में अचानक बारिश के पानी का बहाव तेज होने से मंगलवार को एक व्यक्ति बाइक समेत बह गया। प्रत्यक्षदर्शी पीटीआई वीरेन्द्र साहू ने बताया कि वे बच्चों को लेकर दुगली में आयोजित खेल में शामिल होने के लिए गए थे। वापसी के दौरान अचानक रपटा में पानी का बहाव तेज हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति बाइक समेत रपटा पार कर रहा था। पानी का बहाव तेज होने से वह पानी में बह गया। हालाकि बाद वह पानी में तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 07:21 pm

Published on:

16 Sept 2025 07:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मौसम विभाग की चौंकाने वाली भविष्यवाणी! विदाई से पहले 20 घंटे तक लगातार होगी बारिश, IMD का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.