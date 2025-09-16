CG Weather Update: राजधानी रायपुर में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना, पारा गिरा… उमस और गर्मी से मिली राहत

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोमवार को बूंदाबांदी का दौर चला। बूंदाबांदी से तापमान घट गया। मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश से बचने के लिए राहगीरों को रेनकोट और छतरी लेकर निकलना पड़ा। शहर के शास्त्री चौक पर लोग बारिश के बीच गुजरते नजर आए।
सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई थी। दोपहर तक उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया था, लेकिन शाम को हुई बूंदाबांदी ने तापमान में गिरावट ला दी। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में पारा सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है।
बारिश के बीच शास्त्री चौक, फाफाडीह, तेलीबांधा तालाब और जीई रोड पर लोग छतरियों और रेनकोट के साथ गुजरते दिखे। कई जगह युवाओं और बच्चों ने बूंदाबांदी का आनंद उठाया। वहीं, अचानक हुई फुहारों से सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा।
लगातार कई दिनों से राजधानी में उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी। अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर और न्यूनतम भी औसत से अधिक दर्ज हो रहा था। लेकिन बूंदाबांदी के बाद मौसम में ताजगी घुल गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजधानी समेत आसपास के इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों तक हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है।