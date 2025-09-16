Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: राजधानी रायपुर में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना, पारा गिरा… उमस और गर्मी से मिली राहत

CG Weather Update: रायपुर में सोमवार को बूंदाबांदी का दौर चला। बूंदाबांदी से तापमान घट गया। मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 16, 2025

CG Weather Update: राजधानी रायपुर में बूंदाबांदी, पारा गिरा... उमस से मिली राहत(photo-patrika)
CG Weather Update: राजधानी रायपुर में बूंदाबांदी, पारा गिरा... उमस से मिली राहत(photo-patrika)(Patrika.com)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोमवार को बूंदाबांदी का दौर चला। बूंदाबांदी से तापमान घट गया। मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश से बचने के लिए राहगीरों को रेनकोट और छतरी लेकर निकलना पड़ा। शहर के शास्त्री चौक पर लोग बारिश के बीच गुजरते नजर आए।

CG Weather Update: मौसम ने ली करवट

सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई थी। दोपहर तक उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया था, लेकिन शाम को हुई बूंदाबांदी ने तापमान में गिरावट ला दी। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में पारा सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

द्रोणिका का तगड़ा असर.. बदली हवा की दिशा, 4 सितंबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
भिलाई
CG Weather Alert

सड़कों पर नज़ारा बदला

बारिश के बीच शास्त्री चौक, फाफाडीह, तेलीबांधा तालाब और जीई रोड पर लोग छतरियों और रेनकोट के साथ गुजरते दिखे। कई जगह युवाओं और बच्चों ने बूंदाबांदी का आनंद उठाया। वहीं, अचानक हुई फुहारों से सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा।

गर्मी से मिली राहत

लगातार कई दिनों से राजधानी में उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी। अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर और न्यूनतम भी औसत से अधिक दर्ज हो रहा था। लेकिन बूंदाबांदी के बाद मौसम में ताजगी घुल गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजधानी समेत आसपास के इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों तक हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। इससे तापमान में और गिरावट आ सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 08:18 am

Published on:

16 Sept 2025 08:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: राजधानी रायपुर में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना, पारा गिरा… उमस और गर्मी से मिली राहत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.