Dhurandhar-2: जब छात्रों ने टीम का नाम ही रख दिया ‘धुरंधर’ एनआईटी के मेगा टेक फेस्ट में दिखा नजारा...

Dhurandhar-2: @ताबीर हुसैन। इन दिनों फिल्म धुरंधर 2 का जबरदस्त क्रेज युवाओं के बीच देखने को मिल रहा है। कोई रणवीर जैसा हेयरकट फॉलो कर रहा है तो कोई उनका बियर्ड लुक कैरी कर रहा है। इसका असर एनआईटी में चल रहे मेगा टेक फेस्ट में भी देखने को मिला। एनआईटी के छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट ग्रुप का नाम ही ‘धुरंधर’ रख लिया। एग्जीबिशन में जो भी उनके स्टॉल पर पहुंच रहा था, वह प्रोजेक्ट के साथ-साथ टीम के नाम से भी खासा प्रभावित नजर आया।