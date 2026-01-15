सरकार बदली, लेकिन मूर्ति नहीं..! रायपुर के कौशल्या धाम में अब तक क्यों नहीं बदली प्रतिमा? जानें क्या था अधूरा वादा..?

CG News: छत्तीसग़र के भाजपा सरकार को सत्ता में आए दो वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या धाम में भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची नई प्रतिमा अब तक स्थापित नहीं हो पाई है। सत्ता में आते ही भाजपा ने कांग्रेस शासनकाल में लगी प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन यह घोषणा अब तक धरातल पर उतरती नहीं दिख रही है।