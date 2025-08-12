Woman for Tree: महिला समूहों के चयन में लोचा, 100 की जगह 300 रुपए में बेच रहे फॉर्म, महापौर को देना पड़ा दखल

Woman for Tree: वुमन फॉर ट्री अभियान के तहत शहर के 60 जगहों को हरा-भरा कराना है। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार माध्यम से ज्यादा से ज्यादा महिला समूहों तक जानकारी पहुंचानी थी, ताकि उन्हें इस अभियान के तहत ज्यादातर को काम मिल सके, लेकिन इस प्रक्रिया के शुरुआत में ही लोचा सामने आने लगा है। ( CG News ) एक तो 100 रुपए के फॉर्म को 300 रुपए में बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ, सूचना के अभाव में गिनती के ही महिला समूहों को काम देने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर की जाने लगी है। इसमें आजीविका मिशन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।