इश्क में जल्लाद बनी मां! 4 साल के मासूम की कर दी बेरहमी से हत्या फिर… ऐसे खुला राज

टाटीबंध में संतोषी मंदिर के पास 4 साल का मयंक मिश्रा अपनी मां राधा के साथ रहता था। राधा को उसके पति ने छोड़ दिया था। 1 नवंबर 2025 की शाम मयंक को बेसुध अवस्था में राधा एम्स अस्पताल लेकर पहुंची थी। मयंक के गले व छाती में चोट के निशान थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद मयंक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने राधा से गले व छाती में चोट का कारण पूछा, तो उसने साइकिल से गिर जाना बताया था। इसके बाद डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सोमवार को मिली। पीएम रिपोर्ट में बच्चे की गला दबाकर हत्या करने का खुलासा हुआ।