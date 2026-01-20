इश्क में जल्लाद बनी मां! 4 साल के मासूम की कर दी बेरहमी से हत्या फिर… ऐसे खुला राज

प्रतिकात्मक फोटो
Murder News: आमानाका इलाके में 4 साल के मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका है। हत्या का खुलासा पीएम रिपोर्ट में हुआ है। बच्चे को मृत अवस्था में एम्स में भर्ती कराया गया, उस समय उसकी मां ने डॉक्टरों को बताया कि साइकिल चलाते समय बच्चे के गले में चोट आ गई थी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। इसमें बच्चे की हत्या का खुलासा हुआ है। आमानाका पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बच्चे की मां से पूछताछ की जा रही है।
टाटीबंध में संतोषी मंदिर के पास 4 साल का मयंक मिश्रा अपनी मां राधा के साथ रहता था। राधा को उसके पति ने छोड़ दिया था। 1 नवंबर 2025 की शाम मयंक को बेसुध अवस्था में राधा एम्स अस्पताल लेकर पहुंची थी। मयंक के गले व छाती में चोट के निशान थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद मयंक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने राधा से गले व छाती में चोट का कारण पूछा, तो उसने साइकिल से गिर जाना बताया था। इसके बाद डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सोमवार को मिली। पीएम रिपोर्ट में बच्चे की गला दबाकर हत्या करने का खुलासा हुआ।
मां से पूछताछ जारी, अवैध संबंध का शक
आमानाका पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। इसके बाद शक के आधार पर बच्चे की मां से पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे मामले में अवैध संबंध का शक जताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आमानाका टीआई सुधांशु बघेल का कहना है कि बच्चे की हत्या की गई है। बच्चे की मां से पूछताछ की जा रही है।
ढाई साल के मासूम की हो चुकी है हत्या
नवंबर 2025 में कबीर नगर इलाके में ढाई साल के प्रशांत को उसके सौतेले पिता आकिब खान ने पीट-पीटकर मार डाला था। इस मामले में बच्चे की मां रेशमी भी शामिल थी। आरोपी बच्चे को रोज बेरहमी से पीटता था। 15 दिन तक लगातार मार खाने से मासूम की मौत हो गई थी।
