कोरबा

Crime: माता-पिता नहीं थे घर पर, बंद कमरे में बेटी के साथ जो हुआ… वारदात से सनसनी

Korba Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में 25 साल की युवती की हत्या का मामला सामने आया है। हत्यारे से मौका का फायदा उठाकर घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी..

कोरबा

image

Chandu Nirmalkar

Jan 17, 2026

korba crime news

युवती की हत्या के बाद घर के बाहर लोगों की भीड़ ( Photo - Patrika )

Korba Crime News: नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक-1 नागिन झोरकी में 25 साल की युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ( Korba Crime News ) घटना के समय युवती घर में अकेली थी। उसके माता पिता काम करने बाहर गए थे। इस बीच घर में बेटी की हत्या हो गई।

Korba Crime News: हत्यारा कौन स्पष्ट नहीं?

हत्यारे कौन है? और कहां के रहने वाले यह स्पष्ट नहीं है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। दीपका के नागिन झोरकी में रामकुमार साहू का परिवार रहता है। रामकुमार पेशे से इलेक्ट्रिीशियन हैं। उनकी पत्नी एक अस्पताल में काम करती है। शुक्रवार सुबह पति पत्नी काम पर गए थे। घर में उनकी 25 साल की बेटी नम्रता अकेली थी।

घर लौटे तो मिली बेटी की लाश

शाम को माता पिता घर लौटे। उन्होंने घर में खून से लथपथ बेटी के शव को देखा। यह देखकर परिवार चीखने चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घर के आसपास लोगों की भीड़ जामा हो गई। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू की। मदद के लिए फारेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्कवॉयड को भी बुलाया गया। प्रांरभिक जांच में पुलिस को पता चला कि नम्रता मानसिक तौर पर कमजोर थी।

धारदार हथियार से हमला

घर में उसकी लाश हॉल में मुंह के बल पड़ी हुई थी। नम्रता के माथे पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। मकान के पीछे का दरवाजा खुला था। आशंका है कि हत्यारे इसी रास्ते भागे होंगे। हॉल में सिलाई मशीन गिरा हुआ है। यह भी आशंका है कि घर के युवती ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष भी की होगी।

बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने नम्रता को शाम करीब पांच से छह बजे के बीच अंतिम बार देखा था। उसकी हत्या किसने की? इसका पता पुलिस लगा रही है। आशंका है कि इस हत्या में नम्रता और उसके परिवार को करीब से जानने वाला व्यक्ति शामिल होगा। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। जल्द ही हत्यारे की पहचान कर ली जाएगी।

Published on:

17 Jan 2026 03:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Crime: माता-पिता नहीं थे घर पर, बंद कमरे में बेटी के साथ जो हुआ… वारदात से सनसनी

