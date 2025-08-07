CG Fraud: शेयर मार्केट में रकम डबल करने का झांसा, महिलाओं से 3 लाख से ज्यादा की ठगी

पुलिस के मुताबिक ज्योति यादव की ब्राह्मणपारा निवासी प्रेरणा शर्मा से जान-पहचान थी। प्रेरणा ने उसे बताया था कि वह महिलाओं को लोन दिलाने का काम करती है। उसकी बातों में भरोसा करके ज्योति ने उनके कहने पर वर्ष 2023-24 में जनलक्ष्मी बैंक से 80 हजार, बंधन बैंक 35 हजार, बीएसएस बैंक 40 हजार एसबीसीसी बैंक 40 हजार. स्पंदना बैंक 35 हजार, स्वास्तिक बैंक से 70 हजार. मुथूट फायनेंस से 40 हजार, एविटास बैंक से 35 हजार रुपए सहित करीब 3 लाख 75 हजार का लोन लिया। इसके लिए सभी दस्तावेज उसने लगाए, लेकिन लोन की पूरी राशि प्ररेणा ने अपने पास रख ली।