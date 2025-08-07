7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Fraud: शेयर मार्केट में रकम डबल करने का झांसा, महिलाओं से 3 लाख से ज्यादा की ठगी

CG Fraud: शेयर मार्केट में निवेश करके दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठग लिया गया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 07, 2025

CG Fraud: शेयर मार्केट में रकम डबल करने का झांसा, महिलाओं से 3 लाख से ज्यादा की ठगी
शेयर मार्केट में रकम डबल करने का झांसा देकर ठगी (Photo Patrika)

CG Fraud: आजाद चौक इलाके में महिलाओं को लोन दिलाकर उस राशि को शेयर मार्केट में निवेश करके दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठग लिया गया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक ज्योति यादव की ब्राह्मणपारा निवासी प्रेरणा शर्मा से जान-पहचान थी। प्रेरणा ने उसे बताया था कि वह महिलाओं को लोन दिलाने का काम करती है। उसकी बातों में भरोसा करके ज्योति ने उनके कहने पर वर्ष 2023-24 में जनलक्ष्मी बैंक से 80 हजार, बंधन बैंक 35 हजार, बीएसएस बैंक 40 हजार एसबीसीसी बैंक 40 हजार. स्पंदना बैंक 35 हजार, स्वास्तिक बैंक से 70 हजार. मुथूट फायनेंस से 40 हजार, एविटास बैंक से 35 हजार रुपए सहित करीब 3 लाख 75 हजार का लोन लिया। इसके लिए सभी दस्तावेज उसने लगाए, लेकिन लोन की पूरी राशि प्ररेणा ने अपने पास रख ली।

लोन की प्रक्रिया होने तक वह बैंक में साथ रहती थी। इसके बाद लोन की राशि और उसके पेपर अपने पास रख लेती थी। वह कहती थी कि लोन की राशि को शेयर मार्केट में निवेश किया है। इससे रकम दोगुनी हो जाएगी। अभी तक रकम वापस नहीं मिला है। ज्योति की शिकायत पर पुलिस ने प्रेरणा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

कई महिलाओं से लिया पैसा

ज्योति की ही तरह मोहल्ले की गायत्री यादव, तरूणा यादव, उमेश्वरी गोस्वामी, तिलेश्वरी साहू, करूणा ढीमर, बबीता यादव, आशा लहरे, गंगा लहरे, नमीता यादव, पूर्णिमा ढीमर सहित अन्य महिलाओं के नाम पर भी विभिन्न बैंकों से लोन निकलवाकर अपने पास रख लिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 01:15 pm

Published on:

07 Aug 2025 01:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Fraud: शेयर मार्केट में रकम डबल करने का झांसा, महिलाओं से 3 लाख से ज्यादा की ठगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.