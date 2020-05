कोरोना को मात देने में सफल रहा यह परिवार, छह सदस्य स्वस्थ होकर घर लौटे

Fight against Corona

रायसेन के अग्रवाल परिवार और नगरवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। इस परिवार के छह सदस्यों ने कोरोना से जंग जीत ली है(Agrawal family six members discharged from hospital, were corona positive)। अस्पताल से छह सदस्यों को छुट्टी मिल चुकी है। इस परिवार पर आए संकट के बादल करीब करीब छंट चुके हैं। केवल एक सदस्य अब अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस परिवार के दो बच्चों को कोरोना छीन चुका है।

जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी सुखदेव अग्रवाल का परिवार कोरोना काल में काफी मुश्किलों से घिरा रहा। कोरोना की वजह से इस परिवार के करीब दस सदस्य गंभीर हो गए थे। इस परिवार पर दुःखों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब परिवार के दो बच्चों की जान कोरोना की वजह से चली गई।

बीते कुछ दिनों से परिवार के सात सदस्य कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। आईसोलेशन में इलाज के लिए रखे गए इन सात सदस्यों में दो मासूम बच्चे भी थे जिनकी उम्र सात व नौ वर्ष की रही।

लेकिन अस्पताल में आईसोलेशन के दौरान इन सात सदस्यों में छह ने कोरोना से जंग जीत ली है।

भर्ती सात में छह सदस्यों की लगातार दो रिपोर्ट नेगटिव आई है। लगातार दो नेगटिव रिपोर्ट आने के बाद परिवार ने ही नहीं बल्कि डाॅक्टर्स ने भी राहत की सांस ली है।

स्वस्थ हुए सभी छह सदस्यों को अस्पताल के डाॅक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मियों व सुरक्षा गार्ड्स ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अस्पताल से घर के लिए रवाना किया। अब परिवार के एक सदस्य विनीत अग्रवाल इस समय कोरोना पाॅजिटिव की वजह से आईसोलेशन में हैं।

सोमवार की देर रात में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सभी छह सदस्य घर पहुंचे। यहां परिवार के लोग एक दूसरे को पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके शुभचिंतक भी फोन पर लगातार कोरोना को हराने पर खुशी व्यक्त कर रहे थे।

