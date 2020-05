तीन मौतें, दो कोरोना पाॅजिटिव के बावजूद यह जिला है ग्रीन जोन में, जानिए क्यों

ब्यावरा। राजगढ़ जिले में तीन मजदूरों की मौत हो चुकी है (Three death in Rajgarh district, one reported Corona Positive, two reports awaited)। इनमें एक मजदूर जिनकी मौत हो चुकी है और उनके एक साथी की कोरोना पाॅजिटिव की रिपोर्ट आई है। जबकि दो मृतकों के रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बावजूद राजगढ़ जिला अभी भी ग्रीन जोन (Rajgarh will be in green zone)में ही है।

राजगढ़ में कोरोना संदिग्धों की करीब 474 सैंपलिंग की जा चुकी है (Corona cases sampling in Rajgarh)। इनमें 377 लोगों की रिपोर्ट नेगटिव आई है। जबकि 96 सैंपल्स के रिपोर्ट अभी भी लंबित है। भोपाल से मिली रिपोर्ट के अनुसार कोरोना पाॅजिटिव दो मामले इस जिले से भेजी गई सैंपल में मिले हैं। इसमें एक की मौत हो चुकी है।

बावजूद इसके अभी तक जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है। इसकी वह यह बताई जा रही है कि राजगढ़ जिले में कोरोना पाॅजिटिव जो मरीज मिले हैं या जिसकी मौत हुई है वह प्रवासी मजदूर थे जो महाराष्ट्र से यूपी जाते वक्त राजगढ़ सीमा में प्रवेश करते हुए हुई है।

अधिकारियों के अनुसार दोनों ही केस अन्य प्रदेश (यूपी) के होने से उनका सीधा संपर्क राजगढ़ से नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में जिले में कोई कंटोनमेंट जोन नहीं बनाया गया है।

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह (Collector Neeraj Kumar Singh) ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव केस अन्य राज्यों के है। एहतियातन हमने संबंधित जगह का मुआयना करवाया है। साथ ही स्वास्थ्य टीम ने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी तलाशी है। चूंकि, जिले से कोरोना पाॅजिटिव दोनों केस का सीधा संर्क नहीं है इसलिए यहां ग्रीन जोन के हिसाब से ही छूट रहेगी।

