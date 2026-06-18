‘दाल-बाटी’ खाने के 6 मिनट बाद काल के गाल में समा गईं सास-बहु, राजगढ़ में उजड़ा हंसता-खेलता परिवार

घटना से पूरा गांव स्त़ध है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों ग्रामीणों की आंखें नम थीं और हर कोई ईश्वर से किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रूपाबाई और बहू पिंकीबाई के बीच कभी सास-बहू जैसा पारंपरिक रिश्ता नहीं रहा। दोनों हमेशा मां-बेटी की तरह रहती थीं। घर का काम हो या खेत का, दोनों हमेशा साथ ही आया-जाया करती थीं। हादसे ने जनपद सदस्य मुकेश दांगी को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। उनके तीन छोटे बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल है। इन मासूमों के सिर से एक ही झटके में उनकी मां और दादी दोनों का साया हमेशा के लिए उठ गया है। गांव के लोग भर्राए गले से कह रहे थे कि आज स्थिति यह है कि मुकेश के घर में रोने वालों को संभालने और चूल्हा जलाने वाला भी कोई नहीं बचा है।