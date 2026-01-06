एमपी में कुत्ते नोंचते रहे गायों के शव, युवाओं ने किया चक्काजाम

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां कड़ाके की ठंड के बीच जिला मुख्यालय पर तीन दिन के भीतर 16 गौवंश की मौत हो गई। गायों की मौत के बाद उन्हें ट्रैचिंग ग्राउंड पर नपा ने खुले में फिंकवा दिया, जिसे कुत्ते नोचते रहे। जिसे लेकर हड़कंप मच गया। युवाओं ने चक्काजाम कर दिया।



बताया जाता है कि मृत गौवंश को नगर पालिका ने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर आनन-फानन में गड्ढा खोदकर दफना दिया। सूचना मिलने पर मंगलवार सुबह कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे। वहां कुछ गायों के शव खुले गड्ढों में पड़े मिले, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने गहरी नाराजगी जाहिर की। जानकारी मिली कि एक गौशाला में मौजूद कई गायों की मौत हो गई और उनके शव को ट्रैचिंग ग्राउंड में दफनाया जा रहा है।



इसके बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रतसिंह, पूर्व विधायक बापूसिंह तंवर और हेमराज कल्पोनी ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचे। कांग्रेस नेताओं के पहुंचने की सूचना मिलते ही तहसीलदार अनिल शर्मा और नगर पालिका के सीएमओ पवन अवस्थी भी मौके पर पहुंचे।



जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि निराश्रित गौवंश के संरक्षण में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। आठ गाय एक गौशाला से है, उससे पहले दो और उससे एक दिन पहले छह गाय मृत मिली थीं, इसके बावजूद जिम्मेदारों द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने तहसीलदार और सीएमओ से सवाल करते हुए कहा कि पूरे ग्राउंड में सैकड़ों गाय पन्नियां खा रही हैं, जबकि शवों का भी असंवेदनशील तरीके से निपटान किया जा रहा है।