राजगढ़

‘लाड़ली बहनों को बोरियों में भर देंगे’…कांग्रेस नेता के बयान से मचा बवाल

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता द्वारा दिया गया बयान तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

राजगढ़

Himanshu Singh

Aug 21, 2025

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ के नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष औ पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह के स्वागत कार्यक्रम के दौरान दिया गया एक बयान राजनीतिक गलियारों में विवादों का कारण बन गया है। जिला पंचायत सदस्य और कृषि समिति अध्यक्ष यशवंत सिंह गुर्जर ने लाड़ली बहनों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है।

लाड़ली बहनों को बोरियों में भर देंगे

जिला पंचायत सदस्य और कृषि समिति अध्यक्ष यशवंत सिंह गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अबकी बार एक साथ जीतेंगे, कहां की लाड़ली बहनें...सबको बोरियों में भर देंगे। कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना से जुड़ी है। वीडियो सामने आते ही राजनीति गलियारों में हड़कंप मच गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के द्वारा लगातार लाड़ली बहना योजना के पैसे बढ़ाने जाने से संबंधित मामलों पर सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। ऐसे में उनकी ही पार्टी के नेता का लाड़ली बहना योजना पर टिप्पणी करना कहीं न कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

जिलाध्यक्ष के स्वागत में जुटी थी भीड़

दरअसल, बुधवार को जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रियव्रत सिंह पहली बार राजगढ़ पहुंचे थे। यहां पर मंगल भवन में आयोजित कार्यक्रम में यशवंत सिंह गुर्जर ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के दौरान जिले से 18 थे, लेकिन पर्यवेक्षक ने प्रियव्रत सिंह का नाम राहुल गांधी को सुझाया। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद फोन करने उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी।

Published on:

21 Aug 2025 01:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / ‘लाड़ली बहनों को बोरियों में भर देंगे’…कांग्रेस नेता के बयान से मचा बवाल

