‘लाड़ली बहनों को बोरियों में भर देंगे’…कांग्रेस नेता के बयान से मचा बवाल

जिला पंचायत सदस्य और कृषि समिति अध्यक्ष यशवंत सिंह गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अबकी बार एक साथ जीतेंगे, कहां की लाड़ली बहनें...सबको बोरियों में भर देंगे। कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना से जुड़ी है। वीडियो सामने आते ही राजनीति गलियारों में हड़कंप मच गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के द्वारा लगातार लाड़ली बहना योजना के पैसे बढ़ाने जाने से संबंधित मामलों पर सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। ऐसे में उनकी ही पार्टी के नेता का लाड़ली बहना योजना पर टिप्पणी करना कहीं न कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।