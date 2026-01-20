एमपी में अनोखा विरोध: कलेक्टर कार्यालय में कागजों की माला पहने नजर आया शख्स, चौंका देगी खबर

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में एक युवक को हर कोई लगातार देखता नजर आया, कोई मुड़कर देख रहा था, तो कोई पलटकर, हर किसी का ध्यान उस पर था और मन में सवाल की आखिर वो कलेक्टर कार्यालय में कागजी माला पहनकर क्यों आया है? पत्रिका ने जब इस शख्स से इसका जवाब जानना चाहा, तो सुनकर हर कोई चौंक गया। ये महज कागज नहीं थे बल्कि 100 से ज्यादा शिकायतों का पुलिंदा था, जिसे वह माला बनाकर गले में पहन आया था। लेकिन उनमें से किसी भी शिकायत पर अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई और न ही किसी शिकायत पर किसी भी तरह का एक्शन लिया गया। शिकायतों की सुनवाई न होने का दर्द उसने इस तरह बयां किया है। उसकी बातों और चेहरे पर हताशा साफ तौर पर झलक रही थी