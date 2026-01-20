20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी में अनोखा विरोध: कलेक्टर कार्यालय में कागजों की माला पहने नजर आया शख्स, चौंका देगी खबर

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का मामला, जनसुनवाई में पहुंचे एक युवक को हर कोई पलट-पलट कर देख रहा था, उनके मन में भी यही विचार चल रहा होगा, कि वह कागजों की माला पहनकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्या कर रहा है? पत्रिका ने जब पूछा सवाल तो मिला चौंकाने वाला जवाब... जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Sanjana Kumar

Jan 20, 2026

Rajgarh Collector Office unique protest

Rajgarh Collector Office unique protest: कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में शिकायतों की माला पहनकर पहुंचा तंवर लाल। (photo:patrika)

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में एक युवक को हर कोई लगातार देखता नजर आया, कोई मुड़कर देख रहा था, तो कोई पलटकर, हर किसी का ध्यान उस पर था और मन में सवाल की आखिर वो कलेक्टर कार्यालय में कागजी माला पहनकर क्यों आया है? पत्रिका ने जब इस शख्स से इसका जवाब जानना चाहा, तो सुनकर हर कोई चौंक गया। ये महज कागज नहीं थे बल्कि 100 से ज्यादा शिकायतों का पुलिंदा था, जिसे वह माला बनाकर गले में पहन आया था। लेकिन उनमें से किसी भी शिकायत पर अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई और न ही किसी शिकायत पर किसी भी तरह का एक्शन लिया गया। शिकायतों की सुनवाई न होने का दर्द उसने इस तरह बयां किया है। उसकी बातों और चेहरे पर हताशा साफ तौर पर झलक रही थी

मामला कर देगा हैरान

मामले में युवक तंवर लाल का कहना है कि वह पिछले कई महीनों से अपनी समस्या को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। कभी तहसील कार्यालय, तो कभी जनपद… संबंधित विभाग तक जाकर अधिकारियों तक को आवेदन देकर शिकायत कर चुका है। लेकिन जब उसे कहीं से भी समाधान नहीं मिला, तो उसने शिकायती आवेदनों को एक धागे में पिरोकर माला बनाई और उसे पहनकर कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंच गया।

देखकर हर कोई चौंका

उसे कागजों की माला पहने देख जनसुनवाई में उपस्थित लोग चौंक गए। उनके मुंह पर एक ही सवाल था कि आखिर वो ऐसे क्यों आया है। हालांकि मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में अनोखे विरोध प्रदर्शन की अलग-अलग तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। अब इस नए मामले ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो कई भावुक हो गए और कई लोगों ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए पूछा कि 'प्रशासन आखिर क्यों आम आदमी के साथ न्याय नहीं करता।'

जब लगा शिकायतें कागजी बनकर रह गईं, तो उठाना पड़ा कदम

मामले में युवक का कहना है कि जब उसे लगा कि उसकी शिकायतें महज कागजी टुकड़ा बनकर रह गई हैं, तो उसे यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। उसका कहना था कि 'मैं चाहता था कि ये शिकायतें में प्रशासन को दिखाऊं कि ये मेरे लिए बोझ बन चुकी हैं।'

युवक ने बताई शिकायतें

युवक का कहना है कि उसकी शिकायतें स्थानीय स्तर पर हुए भ्रष्टाचार, लापरवाही और जिम्मेदारों की उदासीनता से जुड़ी हैं। उसने कई बार शिकायतें कीं, रसीदें कटवाईं, लेकिन हर बार उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया और आज तक उनका कोई जवाब तक नहीं आया।

जनसुनवाई में पहुंचे युवक को देख खुद अधिकारी हुए हैरान

जनसुनवाई में पहुंचे इस शख्स को देखकर वहां उपस्थित अधिकारी खुद हैरान रह गए। शिकायतों की माला ने बिना कुछ कहे ही उसकी शिकायतों की सारी कहानी कह दी।

मेरी शिकायतों को गंभीरता से लें

यही नहीं युवक ने ये भी आग्रह किया कि उसकी शिकायतों को जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी और कलेक्टर साहब गंभीरता से लें। इन्हें केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित न किया जाए।

ये भी पढ़ें

एमपी में फिर बदली ट्रांसफर पॉलिसी, उच्च शिक्षा विभाग ने किसे दी राहत
भोपाल
Transfer Policy in MP higher education department

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 04:23 pm

Published on:

20 Jan 2026 04:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में अनोखा विरोध: कलेक्टर कार्यालय में कागजों की माला पहने नजर आया शख्स, चौंका देगी खबर

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में फर्जी आईएएस-आईपीएस की आईडी से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार, कई जिलों में था वांटेड

mp news fake ACB officer arrested fake IAS-IPS ID Cards seized in bioara
राजगढ़

18 सब स्टेशन के ’60 से ज्यादा गांवों’ की काटी गई बिजली सप्लाई, छाया अंधेरा

Electricity supply
राजगढ़

एमपी के ’26 गांवों’ में पहुंचेगा पानी, 10 हजार किसानों को होगा फायदा

Large-scale irrigation project
राजगढ़

ट्रैक्टर में जा घुसी बच्चों से भरी स्कूल बस, सड़क पर फैला तेल; कांप गए घायल बच्चे

rajgarh-news
राजगढ़

50 हजार से ज्यादा लोगों पर संकट, सड़क डूबी तो जान हथेली पर लेकर नाव से सफर करने को मजबूर

MP News road drowned more than 50 villages people in Danger
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.