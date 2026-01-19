19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

18 सब स्टेशन के ’60 से ज्यादा गांवों’ की काटी गई बिजली सप्लाई, छाया अंधेरा

MP News: ऐसे में इन सबस्टेशनों के तहत आने वाले कई गांवों में पिछले दो दिन से अंधेरा छाया हुआ है...

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Astha Awasthi

Jan 19, 2026

Electricity supply

Electricity supply प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: बकाया रकम जमा नहीं कराने पर कंपनी ने ब्यावरा क्षेत्र के 18 सबस्टेशन के 60 से ज्यादा गांवों में स्थित 120 से ज्यादा ट्रांसफार्मरों की बिजली सप्लाई रोक दी है। बड़ी संख्या में घरेलू व सिंचाई पंप कनेक्शनों का बिल बकाया होने से कंपनी ने यह कार्रवाई की है। ऐसे में इन सबस्टेशनों के तहत आने वाले कई गांवों में पिछले दो दिन से अंधेरा छाया हुआ है।

ग्रामीणों का कहना है कि, कई ऐसे बिजली उपभोक्ता भी है जो हर महीने समय पर बिल जमा कर रहे हैं लेकिन कंपनी ने चंद बकायादारों से वसूली की सख्ती के लिए उनकी सप्लाई भी रोक दी है। अब ग्रामीणों के सामने न सिर्फ अपनी फसलों की सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है, बल्कि जिन गांवों में ट्यूबवेलों से पेयजल आपूर्ति होती है, वहां पानी संकट भी खड़ा हो गया है।

गांवों पर 6 करोड़ से ज्यादा बकाया

बिजली कंपनी अधिकारियों का कहना है कि, ब्यावरा सब डिवीजन में 93 करोड़ रुपए की मोटी रकम बकाया है। इसमें ब्यावरा ग्रामीण, मलावर, सुठालिया और गिंदौरहाट ग्रिड के 18 सबस्टेशनों के जिन 60 से 65 गांवों में 118 से 120 ट्रांसफार्मर की सप्लाई रोकी गई है उन पर घरेलू बिल और सिंचाई पंप कनेक्शनों के करीब 6 करोड़ रुपए की मोटी रकम बकाया है। प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर 5 से लेकर 6 लाख रुपए तक की रकम बकाया है। इसलिए कंपनी को सप्लाई रोकने जैसे फैसला लेना पड़ा है।

बकायादारों के नाम पर पूरे गांव की काटी सप्लाई

बकाया वसूलने जिन गांवों के ट्रांसफार्मरों की बिजली कंपनी ने रोकी है उनमें से कई ऐसे भी है जिनके पूरे गांव की ही बिजली काट दी गई हैं। ऐसे में अब समय पर बिल अदा करने वाले ईमानदार उपभोक्ता भी परेशान हैं।

यह समस्या काचरी सबस्टेशन के काचरी, नईपुरिया, कस्तूरीपुरा, पल्याबे, कांसौर खुर्द, खुरी, खरेटिया और बाईहेड़ा आदि गांवों में ज्यादा सामने आ रही है। नईपुरिया गांव के राकेश सौंधिया, संतोष कुमार सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि, बकाया वसूलने के नाम पर कंपनी ने एक तरफ से भी की बिजली काट दी है। ऐसे में अब हम न तो फसलों की सिंचाई कर पा रहे है और गांवों में भी रात को पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है।

जिन ट्रांसफार्मर पर बकाया, उन्हीं की काटी है सप्लाई

ब्यावरा ग्रामीण, मलावर, सुठालिया और गिंदौरहाट ग्रिड क्षेत्र के 118 से 120 ट्रांसफार्मर की सप्लाई रोकी है। इन ट्रांसफार्मर पर करीब 6 करोड़ से ज्यादा बकाया है। लोग बकाया जमा कराने दें, हम सप्लाई शुरू करा देंगे।- अमीतेश अर्स, एई ब्यावरा ग्रामीण बिजली कंपनी ब्यावरा

ये भी पढ़ें

‘अनुकंपा नियुक्ति’ को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, नौकरी होगी बहाल
इंदौर
compassionate appointment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 05:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / 18 सब स्टेशन के ’60 से ज्यादा गांवों’ की काटी गई बिजली सप्लाई, छाया अंधेरा

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के ’26 गांवों’ में पहुंचेगा पानी, 10 हजार किसानों को होगा फायदा

Large-scale irrigation project
राजगढ़

ट्रैक्टर में जा घुसी बच्चों से भरी स्कूल बस, सड़क पर फैला तेल; कांप गए घायल बच्चे

rajgarh-news
राजगढ़

50 हजार से ज्यादा लोगों पर संकट, सड़क डूबी तो जान हथेली पर लेकर नाव से सफर करने को मजबूर

MP News road drowned more than 50 villages people in Danger
राजगढ़

इंतजार खत्म! एमपी की ‘नई रेललाइन’ तैयार, इस दिन से ट्रैक पर दौड़ने लगेंगी ट्रेनें

bhopal ramganj mandi rail line
राजगढ़

एक्शन में कलेक्टर साहब! 2 पटवारी निलंबित, SDM-तहसीलदार को भेजा नोटिस

Collector action Patwaris suspended notices issued SDM Tehsildar mp news
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.