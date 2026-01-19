18 सब स्टेशन के ’60 से ज्यादा गांवों’ की काटी गई बिजली सप्लाई, छाया अंधेरा

बिजली कंपनी अधिकारियों का कहना है कि, ब्यावरा सब डिवीजन में 93 करोड़ रुपए की मोटी रकम बकाया है। इसमें ब्यावरा ग्रामीण, मलावर, सुठालिया और गिंदौरहाट ग्रिड के 18 सबस्टेशनों के जिन 60 से 65 गांवों में 118 से 120 ट्रांसफार्मर की सप्लाई रोकी गई है उन पर घरेलू बिल और सिंचाई पंप कनेक्शनों के करीब 6 करोड़ रुपए की मोटी रकम बकाया है। प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर 5 से लेकर 6 लाख रुपए तक की रकम बकाया है। इसलिए कंपनी को सप्लाई रोकने जैसे फैसला लेना पड़ा है।