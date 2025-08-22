क्या लाड़ली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू? पूर्व मंत्री ने सरकार के सामने रख दी डिमांड

पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने माचलपुर में शुक्रवार को कहा कि लाड़ली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक साल से बंद है। जिससे 22 साल की उम्र पूरी कर चुकी कई लड़कियां/महिलाएं योजना से नहीं जुड़ पा रही हैं। साथ ही कई वृद्ध महिलाओं को न ही लाड़ली बहना का लाभ मिल रहा है और न ही वृद्धा पेंशन।

