अस्पतालों में बिना ‘आभा ID’ के नहीं होगा इलाज, चाहिए होगी 14 अंकों की संख्या

MP News: सरकारी अस्पतालों में अब किसी भी तरह की जांच कराने के लिए आभा आईडी होना जरूरी है। एक जुलाई से इसे इसे अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह स्वैच्छिक थी, लेकिन अब ब्लड टेस्ट सहित अन्य जांचें बिना आभा आईडी के संभव नहीं हैं। सिविल अस्पताल ब्यावरा समेत जिलेभर के सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले हर मरीज की आईडी बनाई जा रही है। फिलहाल ओपीडी पर्चे पर आईडी जरूरी नहीं की गई है।