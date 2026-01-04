एमपी में जेल में जेलर पर हमला, कुख्यात कैदी ने फोड़ा सिर

नरसिंहगढ़ सब जेल में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक कुख्यात और आदतन अपराधी कैदी ने ड्यूटी पर तैनात जेलर पर हमला कर दिया। इस घटना में जेलर राम शंकर पटेल के सिर में गंभीर चोट आई है। घायल जेलर राम शंकर पटेल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सिर में पांच टांके लगाए। जेलर की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया है। जेलर पर हमला करने वाले कैदी का नाम दया शंकर शर्मा उर्फ दया पंडित बताया गया है, जो अवैध वसूली के मामले में रोहित चंद्रवंशी पर गोली चलाने के गंभीर अपराध में वर्तमान में जेल में बंद है।