राजगढ़

एमपी में जेल में जेलर पर हमला, कुख्यात कैदी ने फोड़ा सिर

MP News: कैदी के हमले में जेलर के सिर में आए पांच टांके, बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Jan 04, 2026

narsingarh sub jail

narsingarh sub jail

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां नरसिंहगढ़ सब जेल में जेलर पर एक कुख्यात कैदी ने हमला किया है। घटना में जेलर के सिर में गंभीर चोट आई है और उन्हें पांच टांके आए हैं। बेहतर इलाज के लिए जेलर को नरसिंहगढ़ के डॉक्टर्स ने भोपाल रेफर किया है। बताया जा रहा है कि जेल में कैदी और जेलर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और फिर इसके बाद ये घटना घटित हुई। घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया और जेल प्रशासन तुरंत एक्शन में आया।

जेल में जेलर पर हमला

नरसिंहगढ़ सब जेल में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक कुख्यात और आदतन अपराधी कैदी ने ड्यूटी पर तैनात जेलर पर हमला कर दिया। इस घटना में जेलर राम शंकर पटेल के सिर में गंभीर चोट आई है। घायल जेलर राम शंकर पटेल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सिर में पांच टांके लगाए। जेलर की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया है। जेलर पर हमला करने वाले कैदी का नाम दया शंकर शर्मा उर्फ दया पंडित बताया गया है, जो अवैध वसूली के मामले में रोहित चंद्रवंशी पर गोली चलाने के गंभीर अपराध में वर्तमान में जेल में बंद है।

विवाद के बाद दिया धक्का

बताया गया है कि किसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने जेलर को जोरदार धक्का दे दिया, जिससे वे गिर पड़े और घायल हो गए। घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया और तुरंत जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मारपीट एवं शासकीय कार्य में बाधा की धाराओं में नया प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jan 2026 10:01 pm

Published on:
04 Jan 2026 10:01 pm
Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में जेल में जेलर पर हमला, कुख्यात कैदी ने फोड़ा सिर

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

