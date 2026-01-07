7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

एक्शन में कलेक्टर साहब! 2 पटवारी निलंबित, SDM-तहसीलदार को भेजा नोटिस

Patwaris suspended: कलेक्टर द्वारा शुरू की गई अभिनव पहल "संवाद से समाधान" में प्रशासनिक सख्ती साफ दिखी। जनसुनवाई से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्व विभाग से संबंधित पांच शिकायतों की समीक्षा की गई।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Akash Dewani

Jan 07, 2026

Collector action Patwaris suspended notices issued SDM Tehsildar mp news

Rajgarh Collector suspended Patwaris (फोटो- PRO Rajgarh)

MP News: आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा शुरू की गई अभिनव पहल 'संवाद से समाधान' में मंगलवार को प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली। जनसुनवाई से पूर्व आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्व विभाग से संबंधित पांच शिकायतों की समीक्षा की गई। इनमें गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Patwaris suspended) करने के निर्देश दिए।

साथ ही एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कलेक्टर ने प्रत्येक शिकायत को स्वयं सुना और मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता से जुड़े मामलों में उदासीनता और लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

खसरा नकल अपडेट न करने पर कार्रवाई

कार्यक्रम के दौरान शिकायतकर्ता जितेंद्र वर्मा ने ग्राम मंडावर (नरसिंहगढ़) स्थित खसरा नंबर हेक्टेयर) की खसरा नकल लंबे समय 2067/1/2/1 (रकबा 0.010 से ऑनलाइन अपडेट नहीं होने की शिकायत की। जांच में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने पटवारी प्रमोद तिवारी को निलंबित करने और नायब तहसीलदार तलेन को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए।

इसी तरह ग्राम बिसौनिया (सुठालिया) निवासी शिकायतकर्ता लक्ष्मीनारायण मेहर ने बताया कि खसरा नंबर 68/13 (रकबा 6 बीघा) की खसरा नकल वर्ष 2020 से ऑनलाइन अपडेट नहीं की गई। मामले में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने हल्का पटवारी कैलाश नारायण वर्मा को निलंबित करने और तहसीलदार सुठालिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची जवाबदेही

शिकायतकर्ता राजेंद्र परमार ने सारंगपुर क्षेत्र में भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट नहीं होने की शिकायत की। जांच में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर प्रतापसिंह चौहान, एसडीएम सारंगपुर रोहित ब्रह्मोरे और तहसीलदार पचोर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही एसडीएम रीडर सारंगपुर की एक वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

पीएम किसान सम्मान निधि में तकनीकी त्रुटि

शिकायतकर्ता लखन तिवारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। जांच में पाया गया कि आवेदक की समग्र आईडी नरसिंहगढ़ के तिदौनिया एवं भोजपुर में दो स्थानों पर मैप होने के कारण लाभ बाधित हुआ है। इस पर कलेक्टर ने दोनों संबंधित हल्का पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में शीतलहर का कहर, 3 डिग्री तक गिरा पारा, सुबह की ठंड में ठिठुर रहे बच्चे
भोपाल
severe Cold Wave Jet Stream snowfall Temperature drop fog alert mp mausam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 09:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एक्शन में कलेक्टर साहब! 2 पटवारी निलंबित, SDM-तहसीलदार को भेजा नोटिस

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कुत्ते नोंचते रहे गायों के शव, युवाओं ने किया चक्काजाम

राजगढ़

एमपी में जेल में जेलर पर हमला, कुख्यात कैदी ने फोड़ा सिर

narsingarh sub jail
राजगढ़

जयपुर-जबलपुर हाईवे के टोल पर विवाद, जाम में फंसा रहा मंत्री का काफिला

RAJGARH TOLL
राजगढ़

एमपी की बहादुर बहन, छोटे भाई को बचाने कुत्ते से भिड़ गई 8 साल की बहन

rajgarh
राजगढ़

नरसिंहगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक, एक दिन में 7 बच्चों पर किया हमला

narsingarh
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.