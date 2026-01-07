एक्शन में कलेक्टर साहब! 2 पटवारी निलंबित, SDM-तहसीलदार को भेजा नोटिस

MP News: आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा शुरू की गई अभिनव पहल 'संवाद से समाधान' में मंगलवार को प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली। जनसुनवाई से पूर्व आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्व विभाग से संबंधित पांच शिकायतों की समीक्षा की गई। इनमें गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Patwaris suspended) करने के निर्देश दिए।