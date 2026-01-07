एक्शन में कलेक्टर साहब! 2 पटवारी निलंबित, SDM-तहसीलदार को भेजा नोटिस

Rajgarh Collector suspended Patwaris (फोटो- PRO Rajgarh)
MP News: आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा शुरू की गई अभिनव पहल 'संवाद से समाधान' में मंगलवार को प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली। जनसुनवाई से पूर्व आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्व विभाग से संबंधित पांच शिकायतों की समीक्षा की गई। इनमें गंभीर लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Patwaris suspended) करने के निर्देश दिए।
साथ ही एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कलेक्टर ने प्रत्येक शिकायत को स्वयं सुना और मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता से जुड़े मामलों में उदासीनता और लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
कार्यक्रम के दौरान शिकायतकर्ता जितेंद्र वर्मा ने ग्राम मंडावर (नरसिंहगढ़) स्थित खसरा नंबर हेक्टेयर) की खसरा नकल लंबे समय 2067/1/2/1 (रकबा 0.010 से ऑनलाइन अपडेट नहीं होने की शिकायत की। जांच में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने पटवारी प्रमोद तिवारी को निलंबित करने और नायब तहसीलदार तलेन को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए।
इसी तरह ग्राम बिसौनिया (सुठालिया) निवासी शिकायतकर्ता लक्ष्मीनारायण मेहर ने बताया कि खसरा नंबर 68/13 (रकबा 6 बीघा) की खसरा नकल वर्ष 2020 से ऑनलाइन अपडेट नहीं की गई। मामले में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर ने हल्का पटवारी कैलाश नारायण वर्मा को निलंबित करने और तहसीलदार सुठालिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
शिकायतकर्ता राजेंद्र परमार ने सारंगपुर क्षेत्र में भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट नहीं होने की शिकायत की। जांच में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर प्रतापसिंह चौहान, एसडीएम सारंगपुर रोहित ब्रह्मोरे और तहसीलदार पचोर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही एसडीएम रीडर सारंगपुर की एक वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
शिकायतकर्ता लखन तिवारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। जांच में पाया गया कि आवेदक की समग्र आईडी नरसिंहगढ़ के तिदौनिया एवं भोजपुर में दो स्थानों पर मैप होने के कारण लाभ बाधित हुआ है। इस पर कलेक्टर ने दोनों संबंधित हल्का पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। (MP News)
