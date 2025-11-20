CG SIR Process: SIR सर्वे में तकनीकी अड़चनें, 2003 के रिकॉर्ड गायब, बहुओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया अटकी!

पिछली बार 2003 के पुनरीक्षण में शामिल पुराने और नए मतदाताओं को अलग-अलग ढंग से फार्म भरना पड़ रहा है। 2003 के पुनरीक्षण में शामिल नहीं हुए मतदाताओं को अपने माता-पिता का रिकार्ड देना पड़ रहा है। इसके लिए महिलाओं को अपने मायके से 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध करानी पड़ रही। ऐसे में दिगर प्रांत से आई महिलाओं को सूची मंगवाने या फिर ऑनलाइन निकालने में मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नए और पुराने की अलग-अलग जानकारी होने के कारण फार्म भरते समय त्रुटियां भी बहुत हो रही है।