Crime News: रेलवे ट्रैक में मिली 8वीं क्लास की छात्रा की लाश, मामा के घर गई थी धूमने

31 मार्च को परिजनों द्वारा पहचान किए जाने के बाद पुष्टि हुई कि बरामद शव देविका वर्मा का ही है। इसके बाद खैरागढ़ पुलिस परिजनों को लेकर बिलासपुर पहुंची और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की। बताया जा रहा है कि देविका कक्षा 8वीं की छात्रा थी और अपने परिवार की चार बहनों में से एक थी। उसके पिता शैलेंद्र वर्मा स्थानीय हाईस्कूल में स्वीपर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उसकी माता आंगनबाड़ी में रसोइया के रूप में काम करती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन वे अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर गंभीर और सजग थे।