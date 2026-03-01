CG News: जिमीकंद से बदल रही गांवों की तस्वीर, हजारों की कमाई से आत्मनिर्भर हो रहे ग्रामीण, जानिए कैसे

पहले शादी और भोज में जिमीकंद नहीं बनता था। आज हर कार्यक्रम में जिमीकंद की सब्जी अनिवार्य सा हो गया है। कंद की खेती में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। 9,936 महिलाएं इस खेती से जुड़ीं है। जिसमें 1,545 समूह सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इस अभियान से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। हरियाली बहिनी अभियान के प्रमुख शिव कुमार देवांगन के नेतृत्व में यह पहल लगातार आगे बढ़ रही है। 2025 में 32 गांवों में 1000 देसी जिमीकंद लगाने का लक्ष्य और 2027 तक हर गांव में 2 साल में 60,000 रुपए की सामूहिक आय का लक्ष्य रखा गया है।