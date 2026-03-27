CG Crime: नशेड़ी युवकों ने बस ड्राइवर की कर दी बेरहमी से पिटाई, अंतड़ी फटने से हो गई मौत

घटना 20 मार्च की रात करीब 8-9 बजे बस स्टैंड में शुरू हुई, जब भारत ट्रैवल्स के ड्राइवर कमलेश भूआर्य का उसी बस पर बैठे ड्राइवर इसराइल खान, प्रवीण और राजपूत ट्रांसपोर्ट के संचालक सोनू राजपूत से मामूली कहासुनी हुई। विवाद बढ़ा तो सभी ने मिलकर कमलेश की पिटाई कर दी। गश्त पर मौजूद मोहला पुलिस टीम मौके पर पहुँची और स्थिति को किसी तरह शांत कराया। इसके बाद कमलेश को भारत ट्रैवल्स की दूसरी हाल्टिंग बस में सुला दिया गया।