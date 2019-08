Facebook में लड़कियों को एक झटके में बना लेता था Friend, फिर करता गंदी-गंदी बातें, हुआ खुलासा

राजनांदगांव. सोशल मीडिया (Crime on social media) एक ओर जहां मनुष्य के लिए आवश्यक उपयोग का साधान बन गया (crime in rajnandgaon) है। वहीं कुछ सिरफिरे लोग आज भी सोशल मीडिया के वाट्सएप, टिक टाक व फेसबुक (Facebook) का गलत उपयोग कर रहे (Tik-Tok) हैं। इसी तरह का एक मामला छत्तीसगढ़ (Crime in chhattisgarh) के छुरिया नगर में भी सामने आया है।

एक झटके में बना लेता था Friend

छुरिया पुलिस व पीडि़त परिवार से मिली जानकारी के अनुसार दो-तीन माह पूर्व अचानक फेसबुक पर एक महिला की फर्जी आईडी बनाकर उसमें महिला का फोटो लगाकर परेशान करने का काम किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया जाने लगा। दूसरे लोगों को इस फर्जी आईडी से मैसेज भेजना और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और अश्लील मैसेज भेजना कर मानसिक रूप से परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। अंतत: पीडि़त महिला ने अपनी मानसिक पीड़ा अपने परिवार के सदस्यों को बताई। परिवार के सदस्यों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छुरिया पुलिस थाना में उस अज्ञात व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव ने महिला संबंधी गंभीर अपराध को देखते हुए इसके लिए जांच टीम गठित करने छुरिया थाना प्रभारी केपी मरकाम को निर्देशित किया। थाना छुरिया के क्राइम नंबर 118/9 अंडर सेक्शन 509 (ख) 501 आईपीसी के तहत अपराध कायम कर साइबर सेल से सहायता लेकर आरोपी का लोकेशन पता किया गया।

इधर छुरिया थाना प्रभारी केपी मरकाम के निर्देशन पर सब इंस्पेक्टर रामकृष्ण अनंत, आरक्षक मानिक सिन्हा, आरक्षक विजय कुर्रे, आरक्षक अशवंत वर्मा, आरक्षक राजाराम कुल 5 सदस्यों की टीम गठित कर साइबर सेल से मिले लोकेशन पर टीम को जबलपुर मध्यप्रदेश के लिए रवाना किया।

पुलिस टीम छुरिया ने आरोपी अमित कोष्टा पिता तुलाराम कोष्टा निवासी कांछ मंदिर रोहण वकील के कमान के पास सागर निवासी आरोपी को उस समय उसके मामा के घर दक्षिण मिलौनीगंज बीरन साहू मार्ग जबलपुर से गिरफ्तार किया गया और छुरिया थाना लाया गया। छुरिया थाना में प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।