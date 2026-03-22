262 किलो डोडा पोस्त पकड़ा, यहां कार से मिली अलग-अलग 7 नंबर प्लेटें

नाथद्वारा. अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नाथद्वारा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 262 किलो 400 ग्राम अफीम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा तस्करी में प्रयुक्त एक कार को भी जब्त किया है। यह कार्रवाई एसपी हेमंत कलाल, एएसपी महेंद्र पारीक एवं डिप्टी शिप्रा राजावत के निर्देशन में चल रहे ‘ऑपरेशनत्रिनेत्र’ के तहत की गई। थानाधिकारी कमलेंद्रसिंह सोलंकी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने शनिवार रात नाथद्वारा-राजसमंद हाईवे पर करजिया घाटी के पास नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध क्रेटा कार को रुकने का इशारा किया।