चुंदड़ी गणगौर की सवारी से गूंजा राजसमंद, भक्ति और रंगों में डूबा शहर

नाथद्वारा. नगर में गणगौर का पर्व मेवाड़ की लोक आस्था और परंपरा के अनुरूप मनाया गया। महिलाओं और युवतियों ने विधि-विधान से माता गौरी एवं भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और दांपत्य जीवन की खुशहाली की कामना की। शहर के विभिन्न मोहल्लों और घरों में सुबह से ही उत्सव का माहौल रहा। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर सिर पर कलश और हाथों में पूजा की थाली लेकर गणगौर माता की आराधना की। इस दौरान लोकगीतों की मधुर स्वर लहरियों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कई स्थानों पर महिलाओं ने समूह बनाकर पारंपरिक गीत गाए और नृत्य भी किया। घरों के आंगन और मंदिरों में गणगौर की प्रतिमाएं स्थापित कर विशेष सजावट की गई। रंगोली और फूलों से सजे पूजा स्थलों पर महिलाओं ने जल, फल, मिठाई व सुहाग सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना की।