22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

Good News: बोर्ड परीक्षा का डर खत्म, 10वीं छात्रों के लिए राहत, CBSE दे रहा है नंबर सुधारने का दूसरा मौका

Rajsamand News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा वर्ष 2026 में मई माह में आयोजित होने वाली 10वीं कक्षा की द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। द्वितीय बोर्ड परीक्षा के माध्यम से छात्रों को अपने अंकों में सुधार का अवसर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Anand Prakash Yadav

Mar 22, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Rajsamand News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा वर्ष 2026 में मई माह में आयोजित होने वाली 10वीं कक्षा की द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत विद्यालयों ने उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) आधिकारिक पोर्टल पर 18 मार्च 2026 से अपडेट करना प्रारंभ कर दिया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत शुरू की गई यह पहल छात्रों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। द्वितीय बोर्ड परीक्षा के माध्यम से छात्रों को अपने अंकों में सुधार का अवसर दिया गया है।

पहली परीक्षा दे चुके छात्र होंगे पात्र

द्वितीय बोर्ड परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों में अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा के दबाव को कम करना और छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का वास्तविक दूसरा अवसर देना है। विद्यालयों और विद्यार्थियों को एलओसी जमा करने की निर्धारित तिथियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो छात्र पहली परीक्षा में शामिल हुए हैं और निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, वही इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। खास बात यह है कि पहली और दूसरी परीक्षा में से जो अंक अधिक होंगे, वही अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे।

क्या है सीबीएसई की द्वितीय बोर्ड परीक्षा?

दो बोर्ड परीक्षा नीति के तहत शुरू की गई यह परीक्षा कक्षा 10 के विद्यार्थियों को अधिकतम 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर प्रदान करती है। यह परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी।

एलओसी जमा करने की महत्वपूर्ण तिथियां

  • विद्यालयों को तीन चरणों में उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) जमा करनी होगी:-
  • चरण 1 (एलओसी जमा करना): 18 मार्च से 31 मार्च 2026
  • चरण 1 शुल्क भुगतान: परिणाम घोषित होने के 5 दिनों के भीतर
  • चरण 2 (एलओसी जमा करना): परिणाम घोषित होने के 5 दिनों के भीतर
  • चरण 2 शुल्क भुगतान: परिणाम घोषित होने के 5 दिनों के भीतर
  • चरण 3 (विलंब शुल्क सहित): परिणाम घोषित होने के 7वें दिन से 2 दिनों तक
  • चरण 3 शुल्क भुगतान (विलंब शुल्क सहित): वही 2 दिनप्रत्येक चरण के अंतिम दिन रात 11:59:59 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा।

पात्रता मानदंड

  • पहली बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य
  • कम से कम तीन विषयों में उपस्थित होना जरूरी
  • अधिकतम तीन विषयों (विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं) में सुधार का अवसर

कंपार्टमेंट श्रेणी के छात्र पात्र

  • ईआर (अनिवार्य पुनरावृत्ति) श्रेणी के छात्र या तीन/अधिक विषयों में अनुपस्थित छात्र पात्र नहीं
  • छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
  • परीक्षा का पाठ्यक्रम पहली बोर्ड परीक्षा 2026 के समान रहेगा
  • आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेसमेंट) में सुधार का प्रावधान नहीं
  • परीक्षा केंद्र सीमित होंगे, केंद्र बदलने की अनुमति नहीं होगी
  • पहले और दूसरे परीक्षा के बीच छात्र के डेटा या विषयों में बदलाव की अनुमति नहीं

परीक्षा शुल्क

  • भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग) से
  • प्रति विषय शुल्क: 320 रुपए
  • तीन विषयों के लिए कुल शुल्क: 960 रुपए
  • समय पर एलओसी फाइनल नहीं करने पर प्रति उम्मीदवार 2000 रुपए विलंब शुल्क

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather: चैत्र में लौटी ठंड, 8 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद किसान मायूस
जयपुर
जैसलमेर में बारिश से फसलें बर्बाद, किसान मायूस, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Mar 2026 11:20 am

Published on:

22 Mar 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Good News: बोर्ड परीक्षा का डर खत्म, 10वीं छात्रों के लिए राहत, CBSE दे रहा है नंबर सुधारने का दूसरा मौका

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आमेट में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

Congress Agitation News
राजसमंद

Success Story: चौथी कक्षा तक पढ़े जितेंद्र ने अपनी मेहनत से बनाई अलग पहचान, आज बन गए प्रेरणा

jitendra hindu
राजसमंद

Rajsamand: बड़ी राहत; जनगणना ड्यूटी में अब एक स्कूल से 30% से ज्यादा शिक्षक नहीं होंगे रिलीव, छोटे स्कूलों को पूरी राहत

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
राजसमंद

Alert: 40 लाख छात्रों को मिलेंगे यूनिफॉर्म के पैसे, जनाधार लिंक नहीं तो अटकेगी राशि, पहले पूरा करें ये जरूरी काम

पत्रिका फाइल फोटो
राजसमंद

टंकी भी, पाइपलाइन भी… फिर भी प्यासी जनता, मोटर खराब होने से जल जीवन मिशन की सप्लाई ठप

Watern Problem News
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.