Rajasthan Weather: चैत्र में लौटी ठंड, 8 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद किसान मायूस

Rajasthan weather update: राजस्थान में बैक टू बैक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश ने चैत्र मास में सर्दी के लौटने का अहसास करा दिया है। शनिवार को एक नया अपर एयर सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने पर जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर समेत सीमावर्ती जिलों में मौसम ने पलटा खाया। बादलों की आवाजाही और फिर बारिश ने जैसलमेर जिले में जमकर तांडव मचाया।

तेज बारिश से खेतों में पानी भर गया और तैयार फसलों को भारी नुकसान हुआ। जयपुर समेत कई शहरों में बादलों की आवाजाही बनी रही और सूर्यास्त के बाद चली ठंडी हवा ने गर्मी के तेवर नर्म कर दिए। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।