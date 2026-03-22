Rajasthan: निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश…राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो 5 साल पूरे होते ही करा सकता है चुनाव

हाईकोर्ट की एकलपीठ 20 सितंबर, 2025 को कह चुकी है कि निर्वाचन आयोग चुनाव में देरी पर आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। यदि समय पर चुनाव कराने की संवैधानिक बाध्यता पूरी नहीं होती है तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करे।

हालांकि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस आदेश पर रोक लगाकर सरकार को राहत दे दी, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 14 नवम्बर, 25 को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने व 15 अप्रेल, 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दिया। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।